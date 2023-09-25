12:55 (мск), источник: РБК Life
В Австралии найдены окаменелости гигантского паука возрастом 16 млн лет
До наших дней останки сохранились в отличном состоянии.
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Ученые обнаружили прекрасно сохранившуюся окаменелость гигантского паука в штате Новый Южный Уэльс, Австралия. Неизвестный науке вид существовал в эпоху миоцена — около 11−16 млн лет назад. Работа исследователей опубликована в Zoological Journal of the Linnean Society.
Авторы изучили найденные останки и пришли к выводу, что паук принадлежал к семейству Barychelidae — это первая окаменелость данного семейства, обнаруженная во всем мире. Ученые дали виду официальное название Megamonodontium mccluskyi и рассказали, что причиной вымирания этого вида стал изменившийся со временем, более засушливый климат Австралии.
Вместе с тем исследователи обратили внимание на сохранность организма. Она была настолько хорошей, что ученые смогли изучить даже мельчайшие детали тела паука.
«Это открытие очень значимое: оно раскрывает новую информацию о вымирании пауков и заполняет пробел в нашем понимании прошлого», — отметил палеонтолог Мэтью МакКарри из Университета Нового Южного Уэльса.
«Это не только самый крупный окаменелый паук, найденный в Австралии, но еще и первое ископаемое семейства Barychelidae, найденное во всем мире. На сегодняшний день существует около 300 видов таких пауков, но они редко превращаются в окаменелости, возможно потому, что они проводят много времени в норах — не самая подходящая среда для формирования окаменелостей», — добавил арахнолог Роберт Рэйвен из Квинслендского музея.
Ученые рассказали, что ближайший из ныне живущих родственников этого паукообразного сейчас обитает в лесах на территориях от Сингапура до Папуа — Новой Гвинеи.
Незадолго до этого в Австралии также открыли около 40 новых видов пауков, обитающих в норах. В подземных укреплениях животные пытаются укрыться от засушливого климата. Только за последние шесть месяцев исследователи обнаружили более 136 подобных нор.