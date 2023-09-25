14:57 (мск), источник: m24.ru
Возраст, сроки, штрафы: главное об осеннем призыве — 2023
1 октября начнется осенний призыв на срочную службу в армию. Ответы на главные вопросы о призывной кампании — в материале Москвы 24.
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Набор на срочную службу традиционно проходит с 1 октября по 31 декабря. Исключением стала прошлогодняя осенняя кампания, которая была сдвинута на 1 ноября в связи с объявлением частичной мобилизации. В этот раз никаких изменений сроков призыва не ожидается.
Служить новобранцы будут в разных видах Вооруженных сил РФ и родах войск, а также в войсках Национальной гвардии, МЧС и ФСО. Планов отправлять срочников в зону СВО нет, заявил ранее Владимир Путин.
Осенний призыв 2023 года должен стать последним, когда на срочную службу будут набирать молодых людей от 18 до 27 лет. С 1 января 2024 года возрастной ценз изменится — верхняя граница повысится до 30. Россияне, которым исполнится 27 до конца 2023 года, не будут подлежать призыву и направятся в запас, отмечал статс-секретарь — замминистра обороны РФ Николай Панков.
Требования по здоровью к призывникам остались прежними, на срочную службу попадут молодые люди следующих медицинских категорий:
Точное количество призывников на осеннюю кампанию будет озвучено в указе президента, который обычно публикуется в конце сентября.
По закону на срочную службу не берут тех, кто арестован или находится под следствием, а также тех, у кого есть непогашенная судимость. Кроме того, в вооруженные силы не призовут россиян, которые получили на медкомиссии следующие категории годности:
Также на отсрочку имеют право сотрудники аккредитованных IT-компаний. Подача заявлений по этой категории россиян завершилась 8 августа, до 31 августа списки были направлены в Минобороны РФ. С 1 октября по 31 декабря призывная комиссия примет по отсрочке решение.
Получат ее и те, кто учится в вузе (очно) по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Не подпадут под призыв мужчины, которые являются единственными кормильцами в семье или имеют инвалидность, а также отцы двоих и более детей. Полный список категорий можно посмотреть на сайте Минобороны РФ.
Основным документом для явки в военкомат, несмотря на появление электронного реестра воинского учета, будет традиционная бумажная повестка. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Правила осеннего призыва в 2023 году сохранятся прежними — основным документом для явки в военкомат будет традиционная повестка в письменной форме. Электронные повестки до полноценного запуска реестра воинского учета могут приходить только в тестовом режиме и дублировать повестки в письменной форме.
По словам Картаполова, на данный момент не все регионы готовы к рассылке электронных повесток. Так как реестр воинского учета — единый для всей страны, запустить его частично невозможно, объяснил парламентарий. Ранее замглавы Минцифры Олег Качанов рассказал, что полноценно эта платформа заработает не раньше 2025 года из-за жестких требований к инфраструктуре и информационной безопасности.
«При этом необходимо протестировать работу реестра там, где это возможно сегодня. Поэтому в тех регионах, где нужная инфраструктура уже есть, могут приходить электронные повестки», — сказал Картаполов ТАСС.
С 1 октября увеличится штраф за неявку по повестке в военкомат без уважительной причины. Если раньше его размер составлял от 500 до 3 тысяч рублей, то теперь он вырастет до 10−30 тысяч. Однако штраф грозит только тем, кто получит повестку в письменной форме, подчеркнул Картаполов.
Кроме того, на 10−20 тысяч оштрафуют тех, кто переехал на новое место жительства, но не сообщил об этом в военкомат. Если же не передать информацию об изменении своих учетных данных, таких как место работы или семейное положение, наказание составит от 1 до 5 тысяч рублей.