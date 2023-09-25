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15:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

Не только музыка: в VK появились аудиокниги

Мировые бестселлеры, классическая литература и эксклюзивный контент.

В VK музыке появился новый раздел с аудиокнигами. Пользователям стали доступны произведения классической и детской литературы, фантастика, современная проза, мировые бестселлеры и произведения жанров нон-фикшн и new adult.

Сейчас новый раздел доступен в приложении VK Музыка и скоро появится на платформе социальной сети Вконтакте. Пользователи уже могут прослушать эксклюзивный контент — историю Ребекки Яррос «Четвертое крыло». За четыре месяца с момента выхода произведение получило множество поклонников.

В России «Четвертое крыло» не просто аудиокнига, а медиапроект, созданный VK совместно с издательством «Кислород». В записи аудиосериала участвовали актеры дубляжа сериала «Игра престолов». В произведении рассказывается о событиях в вымышленной Наварре, вынужденной защищать границы от воинственных соседей и их грифонов. Главная героиня, Вайолет, по настоянию матери поступает в академию Басгиат, чтобы обрести дракона и доказать всем, что она достойна носить фамилию сильнейших всадников страны. Однако сокурсники Вайолет ненавидят ее за физическую слабость и решения ее матери. Поэтому ей придется справляться с трудностями и выжить в отряде Ксейдена Риорсана — сильнейшего и безжалостного командира крыла.

Также только на платформе VK Музыки эксклюзивно доступна прослушиванию знаменитая трилогия Юваля Ноя Харари «Sapiens. Краткая история человечества», «Homo Deus. Краткая история будущего» и «21 урок для XXI века» — доступный, захватывающий и местами шокирующий рассказ о прошлом, настоящем и будущем людей. Произведение озвучили Сергей Бурунов и Михаил Хрусталев.

Раздел аудиокниг будет постоянно пополняться новыми произведениями. Основная часть каталога доступна только платным подписчикам, однако каждые три месяца редакция составляет подборку, которая открыта всем пользователям.

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