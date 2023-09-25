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25 сентября, источник: Новая Кубань

Огромную синюю медузу выбросило на пляж в Анапе

В станице Благовещенской под Анапой отдыхающие заметили необычную синюю медузу, которую выбросило на пляж.

Источник: МАКОВОЗОВЫ

Огромное морское беспозвоночное животное непривычного цвета лежало на побережье, и многие туристы принимали его за мутанта.

Очевидцы запечатлели на фото это создание и поделились увиденным с пользователями социальных сетей.

На кадрах видно, что по внешнему виду эта медуза напоминает привычных для Черного и Азовского морей корнеротов, но при этом имеет довольно редкий ярко-синий окрас.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что этим летом в Анапе отдыхающие сняли на видео краснокнижных морских коньков. В начале 90-х этих существ вылавливали в огромных количествах на сувениры, поставив под угрозу полного исчезновения.

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