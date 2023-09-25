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18:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Израиле с военной базы угнали танк

И попытались сдать его на металлолом.

Источник: AP 2023

Израильские власти пытаются понять, как бронированный танк без боеприпасов смогли украсть из зоны военных учений и выбросить его на свалку. Об этом сообщает Associated Press.

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Израильский танк Merkava 2 исчез с тренировочной базы на севере страны недалеко от прибрежного города Хайфа. Доступ на военный полигон закрыт для публики только во время проведения учений, а в остальное время туда может попасть каждый желающий.

Израильская армия сообщила, что Merkava 2 был списан со службы много лет назад и использовался как статичный объект. Также на военной машине отсутствовали боевое оборудование и снаряды.

В полиции рассказали, что через несколько дней 65-тонная машина была найдена на свалке недалеко от военной базы. На кадрах с места происшествия виден танк зеленого цвета, возвышающийся над грудой ржавого металла и другим промышленным мусором. По делу о краже уже задержаны двое подозреваемых.

Ранее в США журналистов ограбили во время съемок сюжета про ограбления.

Анна Морозова

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