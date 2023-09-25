18:24 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Израиле с военной базы угнали танк
И попытались сдать его на металлолом.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Израильские власти пытаются понять, как бронированный танк без боеприпасов смогли украсть из зоны военных учений и выбросить его на свалку. Об этом сообщает Associated Press.
Израильский танк Merkava 2 исчез с тренировочной базы на севере страны недалеко от прибрежного города Хайфа. Доступ на военный полигон закрыт для публики только во время проведения учений, а в остальное время туда может попасть каждый желающий.
Израильская армия сообщила, что Merkava 2 был списан со службы много лет назад и использовался как статичный объект. Также на военной машине отсутствовали боевое оборудование и снаряды.
В полиции рассказали, что через несколько дней 65-тонная машина была найдена на свалке недалеко от военной базы. На кадрах с места происшествия виден танк зеленого цвета, возвышающийся над грудой ржавого металла и другим промышленным мусором. По делу о краже уже задержаны двое подозреваемых.
Ранее в США журналистов ограбили во время съемок сюжета про ограбления.
Анна Морозова