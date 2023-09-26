15:18 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые назвали виды радиоактивных животных
Они показывают миру, что «природа не забывает».
От тропических океанов до лесов Германии радиация, вызванная испытаниями ядерного оружия и катастрофами, проявляется в фауне по всему миру. Конечно, излучение пострадавших животных не угрожает людям, однако оно является прямым доказательством того, как деятельность человека влияет на природу. «Это поучительная история. Природа не забывает», — говорит Георг Штайнхаузер, радиохимик из Венского технологического университета и эксперт по радиоактивности животных.
Рассказываем о четырех радиоактивных животных, которые говорят о длительных последствиях катастроф и испытаний ядерного оружия.
Морские черепахи атолла Эниветок
США проводили испытания ядерного оружия с 1948 по 1958 год на атолле Эниветок (часть группы островов Ралик в Республике Маршалловы острова) в Тихом океане.
В 1977 году США начали очищать атолл от радиоактивных отходов, большая часть которых была замурована в бетон на одном из островов. Ученые, проводившие исследование ядерных сигнатур черепах, предполагают, что во время мероприятий осевшие в лагуне загрязненные отложения поднялись вверх и были проглочены животными во время плавания. Также осадок мог повлиять на водоросли, составляющие значительную часть рациона подводных жителей.
Изученная во время исследования морская черепаха была найдена через год после начала мероприятий по очистке. Следы радиации проникли через панцирь слоями.
Конрад, исследователь Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории, сравнил черепах с «плавающими кольцами деревьев», используя их панцири для измерения радиации точно так же, как кольца в стволе дерева регистрируют его возраст.
Дикие кабаны Германии
В лесах Баварии у некоторых диких кабанов уровень радиации зашкаливает. Ученые долгое время предполагали, что такое могло произойти из-за катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году.
Однако недавнее исследование показало, что помимо чернобыльской катастрофы на уровень содержания цезия в мясе кабанов влияют радиоактивные остатки после ядерных испытаний, проводимых в середине XX века.
Все дело в том, что дикие кабаны употребляют в пищу подземные трюфели, которые впитали в себя радиацию из окружающей среды.
Северные олени Норвегии
Последствия катастрофы на Чернобыльской АЭС наблюдаются по всей Европе. Часть радиоактивных остатков была унесена ветром на северо-запад Норвегии и выпала вместе с осадками. Далее они были поглощены грибами и лишайниками, которые съели стада северных оленей.
Уровень радиации в мясе этих животных после катастрофы в Чернобыле превышал 100 000 беккерелей на килограмм. Однако к настоящему времени большинство зараженного лишайника было уничтожено, что говорит о снижении радиоактивности норвежских северных оленей.
Правда, исследователи отмечают, что радиоактивные вещества, происходящие из Чернобыля, все еще переносятся из почв в грибы, растения, животных и людей.
Японские макаки
В Японии из-за катастрофы на АЭС Фукусима наблюдается высокая радиоактивность краснолицых обезьян.
Согласно исследованию, концентрация цезия у находившихся поблизости места катастрофы японских макак взлетела до максимума в 13 500 беккерелей на килограмм. Вероятно, животные впитали вещества, поедая почки и кору местных деревьев, а также грибы и побеги бамбука, которые поглощают радиоактивные остатки из земли.
Анна Морозова