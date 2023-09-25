18:29 (мск), источник: Новости Mail.ru
На Бали создали мужское поселение без женщин
Его местоположение засекречено.
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«Тайник времени на Бали», или Bali Time Chamber, — закрытый курорт для мужчин, который предлагает своим посетителям «воспитать следующее поколение сильных мужчин». «Наша миссия — способствовать трансформации всех трудолюбивых и амбициозных мужчин, которые знают, что предназначены для большего в этой жизни», — пишут организаторы.
Клиентам эксклюзивного курорта предлагается бассейн и прямой доступ к водопадам, консультации с тренером и диетологом, персональные тренировки и тренинги по переосмыслению жизненных целей. Организаторы уверяют, что помимо этого мужчин ждет поддерживающее сообщество единомышленников.
Создатели Bali Time Chamber вдохновлялись гиперболической временной камерой из Dragon Ball Z — тренировочным лагерем, где время и гравитация были искажены, чтобы его посетители могли ускорить свой рост и стать сильнее за короткий промежуток времени. На своей базе организаторы принимают мужчин на тренинги продолжительностью от 1 до 4 недель.
Недавно ученые выявили разницу в реакции мужчин и женщин на стресс. Эксперименты на мышах показали, что восприятие стресса зависит от олигодендроцитов, поддерживающих работу нейронов.
Олеся Маевская