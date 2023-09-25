17:47 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 25 сентября
Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.
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МИД заявил о неприемлемых выпадах Пашиняна в адрес России
Комментируя ситуацию с протестами в Армении, в МИД опровергли утверждения, будто они инспирированы Москвой.
Шойгу доложил Путину о героическом бое в районе Урожайного
Как сообщило Минобороны, пять российских военнослужащих из 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады отбили атаку двенадцати бойцов ВСУ.
В Польше заявили, что обойдутся без дружбы с Украиной
Польша справится без дружбы с Украиной, в интересах Киева заботиться о поддержке Варшавы, но принуждать его к этому не будут.
Молдавия предложила «Газпрому» простить ей долги за газ
Согласно документу, российская компания должна списать все задолженности молдавского оператора, включая $275 млн перед «Факторинг Финанс» и $433 млн перед самим «Газпромом».
Умер бывший министр экономики РФ Евгений Ясин
На 90-м году жизни умер экс-министр экономики и почетный научный руководитель НИУ ВШЭ Евгений Ясин.