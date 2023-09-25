Уиллу Смиту исполнилось 55: Вспоминаем его лучшие фильмы и скандал на «Оскаре»

Наград у Смита не счесть — он выигрывал премии «Оскар», BAFTA, «Золотой глобус». А еще дважды становился лауреатом Grammy — уже как рэпер. Его фильмы — «Люди в черном», «Правила съема: Метод Хитча», «День независимости», «Хэнкок», «Король Ричардс», «Отряд самоубийц», «Я — легенда», «Семь жизней», «Освобождение», «После нашей эры» — интересно пересматривать и сейчас.
Про музыку этого не скажешь. Да, именно с рэпа Уилл Смит и начинал. И только потом пришел в кино. У него отличный хит для фильма «Люди в черном». Но драйва, шарма и оригинальных идей в его четырех альбомах было меньше, чем напора и декларативности, может, и поэтому Уилл Смит перестал их записывать уже 18 лет назад. Зато музыкой занимаются его сын Джейдон (вместе с папой Уиллом они ездили и в Россию на чемпионат мира 2018 года) и дочь Уиллоу, которая любит играть на фортепиано с пяти лет.
Но чем бы теперь ни увлекался сам Уилл Смит, многие будут чтить его не только как кинозвезду, но и как мужчину, который смело заступился за свою жену, даже с риском для карьеры. Инцидент произошел 27 марта 2022 года на церемонии вручения премии «Оскар», где артист получил награду за лучшую мужскую роль. Тогда один из ее ведущих Крис Рок неудачно пошутил по поводу жены Уилла — тоже актрисы — Джады Пинкетт Смит, которая пришла на это мероприятие с обритой головой. Недолго думая, Уилл поднялся со своего места, вышел на сцену и отвесил Крису увесистую пощечину. Потом вернулся за столик и сказал обидчику жены еще пару ласковых.
После этого Уиллу Смиту отказали в одной из ролей. А он решил принять участие в другом проекте, уже без Голливуда. Смит при поддержке журнала National Geographic отправится в путешествие «От полюса до полюса» протяженностью почти 42 000 километров. Он проведет 100 дней этого телешоу в разных интересных местах — от Южного до Северного полюсов.
А еще хочется верить, что Уилл Смит наконец-то завершит свою автобиографию, которую задумал еще пять лет назад, приехав на футбольное первенство в Россию.