13:08 (мск), источник: Аргументы и факты
Сонливость и упадок сил. Врач рассказала, почему возникает осенняя хандра
Унылая пора — так поэт охарактеризовал осень. Почему мы так часто грустим в это время года?
Осенью болеют многие. Причина тому — не только прохладная погода и активная циркуляция вирусов и микробов, но и сезонный упадок сил. Как восполнить нехватку энергии? Об этом аif.ru рассказала врач-эндокринолог Светлана Шокур.
Главная причина осенней хандры — снижение выработки витамина D, который вырабатывается в коже под воздействием солнечного света. Осенью световой день становится короче, а осеннее солнце уже не дает того уровня ультрафиолета, который необходим для выработки витамина. Поэтому у большинства жителей нашей страны, живущих в условиях пониженной солнечной активности, отмечается хронический дефицит «солнечного» витамина.
Постоянно клонит в сон осенью тоже не случайно. Из-за того, что сумерки наступают рано, в крови повышается концентрация мелатонина, вырабатываемого с наступлением темноты. Поэтому даже ранним вечером большинство людей чувствуют сонливость. Для производства мелатонина используется аминокислота триптофан, которая также участвует в выработке серотонина (гормона счастья). Таким образом, триптофан используется для выработки либо серотонина, либо мелатонина. Если мелатонина осенний период вырабатывается больше, то серотонина — меньше, что и приводит к снижению настроения.
Уровень гормона стресса осенью повышается. Не только из -за большого количества стрессовых ситуаций, но и из-за нехватки магния. Этот микроэлемент в большом количестве присутствует в зеленых овощах и листовой зелени, которые с наступлением осени исчезают с прилавков.
Если человек наблюдает у себя повышенную утомляемость или усталость, для начала стоит сдать общий анализ крови. Отклонения от нормы в результатах исследования могут указывать на вялотекущий воспалительный процесс, обострения хронических патологий, анемии. Часто именно эти состояния «крадут» жизненную силу.
Также имеет смысл определить уровень витамина D в крови — если этот показатель будет ниже нормы после лета, то его витамин необходимо будет принимать довольно длительное время.
Помните — витамины и БАДы нельзя принимать бесконтрольно. Различные вещества могут усиливать или подавлять действие друг друга, повышать риск побочных эффектов, из-за этого может ухудшиться общее самочувствие и появиться аллергическая реакция. В идеале назначить нужные витамины должен врач после обследования.
Не забывайте о сезонных продуктах питания.
Заниматься спортом желательно минимум 2−3 раза в неделю не менее 1 часа — это позволит держать организм в тонусе, а также поддерживать здоровье сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем.
Для поддержания бодрости важен режим сна: стараться ложиться и просыпаться в одно и то же время (плюс-минус 30 минут). Продолжительность сна для взрослого человека должна составлять не менее 8 часов.
Необходимо проветривать помещение, даже если вы используете кондиционер. Кондиционер не обладает притяжной вентиляцией, т. е. он не забирает воздух с улицы, а охлаждает тот воздух, который есть в помещении. Для того, чтобы избежать гипоксии, необходимо проветривать помещение и насыщать его кислородом.
Организуйте рабочее место около окна. Это не обеспечит организм витамином D (ультрафиолет не проникает сквозь стекло), но поможет повысить настроение.