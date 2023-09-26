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05:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Психолог высказался относительно брака без секса

Брак без секса — это норма при условии, что мужа и жену все устраивает, считает клинический психолог Марк Краснощеков. Относительно такого формата отношений он высказался в беседе с «Лентой.ру».

Источник: Reuters

По словам Краснощекова, у людей разные потребности, в том числе и насчет секса: кому-то он нужен часто, а кто-то довольствуется редкими моментами близости. «Кто-то любит мало и быстро, а кто-то, наоборот, нежно и долго. Кто-то предпочитает заниматься сексом дома в темноте, а кто-то не желает скрывать свою страсть», — объяснил психолог.

Собеседник «Ленты.ру» призвал партнеров не придавать значения частоте половых актов, если их обоих все устраивает.

В заключение Краснощеков отметил, что главное в любых отношениях — общение и умение договариваться, находить точки соприкосновения. Это, по его мнению, главное условие долгих и гармоничных отношений.

Ранее психолог Екатерина Батаева дала совет женщинам, чьи мужья переписываются и флиртуют с другими дамами. Она призвала выдержать паузу и не выяснять отношения на эмоциях.

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