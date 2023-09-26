10:14 (мск), источник: АГН «Москва»
В Госдуме поддержали идею бесплатно раздавать пенсионерам в магазинах товары с истекающим сроком годности
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду») поддержала идею о создании в магазинах социальных полок с бесплатными товарами с истекающим сроком годности для пенсионеров. Об этом она сообщила Агентству городских новостей «Москва», комментируя соответствующее предложение экспертов Финансового университета при правительстве РФ.