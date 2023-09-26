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10:14 (мск), источник: АГН «Москва»

В Госдуме поддержали идею бесплатно раздавать пенсионерам в магазинах товары с истекающим сроком годности

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду») поддержала идею о создании в магазинах социальных полок с бесплатными товарами с истекающим сроком годности для пенсионеров. Об этом она сообщила Агентству городских новостей «Москва», комментируя соответствующее предложение экспертов Финансового университета при правительстве РФ.

Источник: AP 2023

«Инициативу поддерживаю и сама с аналогичной выступала. В некоторых странах такое успешно практикуется. Это будет хорошей поддержкой не только для пенсионеров, но и для социально уязвимых категорий населения», — сказала Лантратова.

Она отметила, что необходимо поощрить предпринимателей, чтобы они организовали такие социальные полки с бесплатными товарами. «Возможно, налоговой преференцией. Надо обсуждать, конечно. Но идея здравая — на пользу людям», — пояснила депутат.

Ранее в СМИ сообщалось, что эксперты Финансового университета при правительстве Александр Сафонов и Дарья Некипелова предложили дополнительные меры обеспечения пенсионеров продовольствием — создание социальных полок с бесплатными товарами с истекающим сроком годности. Уточнялось, что основную долю в структуре расходов пожилых граждан, как правило, занимают траты на приобретение продуктов питания.

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