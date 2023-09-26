«Запретить, расстрелять, сослать в лагеря»: как организовывали первый концерт Майкла Джексона в России

Как происходила организация концерта в Москве, который прошел в сентябре, в интервью Звук Медиа рассказал Илья Бачурин, профинансировавший это рискованное предприятие.
К началу 1990-х звезда Майкла Джексона находилась в творческом зените: успешные альбомы, синглы, самые дорогие клипы, папарацци и действительно заслуженная корона короля поп-музыки. В Советском Союзе официально музыка Джексона никогда не выпускалась, но через сеть нелегальных «студий звукозаписи» с музыкой Майкла к концу падения советского строя была знакома вся страна. Существовали даже доморощенные фан-клубы, которые находили своих фанатов через прессу, в том числе газету «Пионерская правда» и журнал «Костер». В начале девяностых его клипы уже свободно крутили в эфире телеканалов, свободно продавались плакаты, значки и пиратские кассеты.
В начале девяностых у меня с коллегами была компания «Десса», в которой мы довольно неплохо занимались различными торговыми операциями, на торговле алкоголем с 1991 по 1993 год заработали очень большие деньги. Торговля горячительными напитками в те времена никак не лицензировалась, к тому же почему-то упало местное производство. При этом пить стали только больше. «Десса» торговала ликером и в неделю в страну ввозила по несколько фур. Одним словом, был большой поток и денег, и прибыли.
К 1993 году, когда у нас уже было довольно много денег, от нашего немца-партнера мы получили предложение привезти в Москву Майкла Джексона. А этот немец дружил с Марселем Аврамом, которого потом посадили за налоговые преступления. В то время он был главным прокатчиком всех звезд: Питера Гэбриела, Тины Тернер и Джексона. В итоге наш немец познакомил нас, и тот сказал, что у Джексона сейчас идет тур по миру и что если мы наберем несколько миллионов долларов, то Джексон сможет к нам приехать.
Стоит отметить, что работали они с нами только на гарантиях, потому что мы для них были с какой-то совсем другой, недружественной планеты. Ну и мы, не будь дураками, все свои капиталы, заработанные абсолютно честно, вложили в это предприятие.
Хотя деньги эти мы зарабатывали пусть и честно, но сильно рисковали, поскольку любой человек с большими деньгами в то время сразу же попадал под перекрестный контроль бандитов. В итоге мы вложили все свои деньги и прогорели. Надо сказать, что это был первый большой визит в страну звезды такого уровня. До нас самым большим мероприятием был «Московский международный фестиваль мира». На него в 1989 году приехало несколько известных исполнителей, одним из которых был Bon Jovi.
Концерт Джексона в Москве состоялся в сентябре 1993 года. Еще погода помешала — было холодно и мокро. Никто в стране еще не умел заниматься проведением крупных мероприятий, и это выступление мы фактически вытащили на энтузиазме. Да, еле выжили. Перед концертом не спали три месяца — каждый из нас решал свой фронт задач.
Во время загрузки произошла ошибка.
Я, например, провел через границу человек 300 из его команды без всяких паспортов. У него было две команды, два комплекта аппаратуры. И все ехали кто откуда. Никакого плана мы не получили, и в Шереметьево каждый день появлялись по несколько десятков людей и даже не знали, что у нас тут визы, оказывается. Я их в итоге чуть ли не за руку через границу проводил. Тогда в аэропорту сидел консул с очень большими полномочиями и помогал мне в этом. Таким образом, несколько сотен человек безо всяких виз оказались у нас в стране. Плюс была масса проблем по самому Джексону. У него была программа присутствия здесь, он снимал кусок клипа, ездил по воинским частям, встречался с детьми.
Ельцин и Лужков с ним встречаться побоялись. Ведь на тот момент никто не понимал, как быть с западной звездой.
Это сейчас все знают, что это хороший пиар. Я помню, мы общались на этот счет с администрацией президента, и там люди действительно метались между «запретить, расстрелять, сослать в лагеря» до версии, что Джексона в аэропорту должен был встретить лично Борис Николаевич и лично пригласить в Россию. Но ничего из этого не произошло. Не запретили, и то хорошо.
Влиятельные бизнесмены от шоу-бизнеса тогда решили, что мы полезли на их поляну и нужно нам устроить веселую жизнь. В наш офис на Калужской приезжали «бригады» с автоматами, какие-то пугалки были. Мы тогда действительно ездили с охраной, со своей братвой… Тогда просто так было принято решать вопросы. Время было такое. Была даже развернута кампания по антипиару этого мероприятия: начались заказные статьи, провокационные сюжеты по телевизору. Все это было направлено на то, чтобы не продавались билеты. А они и так не продавались.
Билеты в среднем стоили 12 долларов, и для России 1993 года это было очень много. Дешевле мы сделать не могли — тут была чистая экономика. Ну и дело даже было не в дорогих билетах. У людей не было тогда привычки ходить на концерты, плюс Джексон сам по себе был такой звездой, что даже сегодня ни один артист не имеет такого уровня почитания и фанатской базы. Истерика была нереальная вокруг этого мероприятия, а вот билеты никто не покупал.
В итоге мы раздали довольно большое количество билетов — около тысяч 20 — по детским домам. После этого проекта мы остались в больших долгах и потеряли свой торговый бизнес.