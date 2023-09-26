12:13 (мск), источник: РБК Life
Кому ждать индексации зарплаты в 2024 году. Список профессий
При этом правительство отказалось индексировать зарплаты чиновников.
Правительство отказалось индексировать зарплаты чиновников в 2024 году. Закон предполагал повышение оклада на 4%. По данным РБК, такое решение стало частью мер по оптимизации бюджетных расходов.
«В соответствии с решениями, принятыми правительством Российской Федерации, <…> индексация оплаты труда работников федеральных государственных органов в 2024 году не осуществляется», — говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.
Это решение не распространяется на индексацию зарплат работников организаций бюджетной сферы. С 1 октября 2024 года их оклады увеличатся. С 1 января 2024 года на 9,8% также проиндексируют зарплаты бюджетников из сфер здравоохранения, соцобеспечения, образования и культуры.
Кому повысят оклады
От повышения зарплат госслужащим уже отказывались в 2021 году, тогда эта мера не коснулась военных. Власти пытались сэкономить средства, что должно было принести бюджету 2,9 млрд руб. Также практика отказа от индексации применялась и в 2014—2016 годах на фоне низких цен на нефть.
Ранее был назван размер федерального прожиточного минимума на душу населения. С 1 января 2023 года он составляет 14 375 ₽. Отмечается, что региональные власти самостоятельно могут устанавливать величину прожиточного минимума на уровне субъектов. Это объясняется разной стоимостью и условиями жизни в разных регионах.