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12:13 (мск), источник: РБК Life

Кому ждать индексации зарплаты в 2024 году. Список профессий

При этом правительство отказалось индексировать зарплаты чиновников.

Источник: Freepik

Правительство отказалось индексировать зарплаты чиновников в 2024 году. Закон предполагал повышение оклада на 4%. По данным РБК, такое решение стало частью мер по оптимизации бюджетных расходов.

«В соответствии с решениями, принятыми правительством Российской Федерации, <…> индексация оплаты труда работников федеральных государственных органов в 2024 году не осуществляется», — говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Это решение не распространяется на индексацию зарплат работников организаций бюджетной сферы. С 1 октября 2024 года их оклады увеличатся. С 1 января 2024 года на 9,8% также проиндексируют зарплаты бюджетников из сфер здравоохранения, соцобеспечения, образования и культуры.

Кому повысят оклады

  • работникам социальных учреждений;
  • сотрудникам силовых структур;
  • педагогам;
  • работникам культуры;
  • медицинским работникам;
  • сотрудникам Росстандарта;
  • сотрудникам Роспотребнадзора;
  • работникам МЧС и силовых ведомств;
  • военнослужащим;
  • сотрудникам соцслужб;
  • работникам сельских и лесных хозяйств.

От повышения зарплат госслужащим уже отказывались в 2021 году, тогда эта мера не коснулась военных. Власти пытались сэкономить средства, что должно было принести бюджету 2,9 млрд руб. Также практика отказа от индексации применялась и в 2014—2016 годах на фоне низких цен на нефть.

Ранее был назван размер федерального прожиточного минимума на душу населения. С 1 января 2023 года он составляет 14 375 ₽. Отмечается, что региональные власти самостоятельно могут устанавливать величину прожиточного минимума на уровне субъектов. Это объясняется разной стоимостью и условиями жизни в разных регионах.

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