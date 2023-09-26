11:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости 26 сентября
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Посол Антонов назвал циничной реакцию США на скандал в Канаде
Посол России в США указал, что нежелание официального Вашингтона подвергнуть критике возмутительный инцидент обнажает реальное отношение американских властей к трагическому наследию XX века.
Минтруд начнет оценивать число занятых в теневом секторе
Ведомство разработало методику для расчета числа россиян, занятых в теневом секторе экономики.
США решили не приглашать Путина на саммит АТЭС
Вашингтон донес до Москвы, что не планирует приглашать на саммит в Сан-Франциско нескольких лидеров, включая президента РФ, сообщил посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев.
Россиянам объяснили, как ЦБ рассекретит мошенников с 1 октября
Банки начнут передавать Центробанку максимально полную информацию о фигурантах мошеннических переводов.
Белый дом выдвинул Киеву условия для продолжения военной помощи
США перечислили Украине перечень реформ, которые необходимо провести, чтобы продолжать получать американскую военную помощь.