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Главные новости 26 сентября
11:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости 26 сентября

Самое интересное и важное: дайджест Новостей Mail.Ru.

Посол Антонов назвал циничной реакцию США на скандал в Канаде
Посол России в США указал, что нежелание официального Вашингтона подвергнуть критике возмутительный инцидент обнажает реальное отношение американских властей к трагическому наследию XX века.

Минтруд начнет оценивать число занятых в теневом секторе
Ведомство разработало методику для расчета числа россиян, занятых в теневом секторе экономики.

США решили не приглашать Путина на саммит АТЭС
Вашингтон донес до Москвы, что не планирует приглашать на саммит в Сан-Франциско нескольких лидеров, включая президента РФ, сообщил посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев.

Россиянам объяснили, как ЦБ рассекретит мошенников с 1 октября
Банки начнут передавать Центробанку максимально полную информацию о фигурантах мошеннических переводов.

Белый дом выдвинул Киеву условия для продолжения военной помощи
США перечислили Украине перечень реформ, которые необходимо провести, чтобы продолжать получать американскую военную помощь.

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