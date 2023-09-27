15:20 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые узнали, как на мужчин влияет незапланированное отцовство
Незапланированные дети вызывают у мужчин депрессию.
По данным специалистов, с незапланированной беременностью сталкиваются 48% родителей в мире. В итоге на прерывание идут 61% женщин, в 8−15% случаев происходит выкидыш, и только каждый четвертый ребенок в таких семьях появляется на свет. В любом случае это вызывает ухудшение психического здоровья, которое чаще всего изучают у матерей.
Ученые из Школы психологии при Университете Дикина провели анализ 23 исследований, чтобы узнать, как незапланированная беременность влияет на мужчин и какие психологические проблемы она несет за собой. В общей сложности была изучена информация о 8085 отцах.
Состояние отцов оценивалось в первый год рождения ребенка. Также их спрашивали, планировали ли они с партнершей детей или это стало сюрпризом. Оказалось, что мужчины, ставшие родителями из-за неожиданной беременности, сталкивались с такими психическими расстройствами, как депрессия, стресс и даже посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) в два раза чаще, чем те, кто ожидал рождения.
По словам специалистов, самым распространенным типом расстройства душевного состояния стала депрессия.
Ученые также установили, что негативные последствия для психического здоровья мужчин сохранялись вне зависимости от того, был это первый ребенок или нет.
Исследователи посоветовали людям обратить внимание на знакомых молодых отцов, так как, возможно, у них есть проблемы и им нужна помощь.
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Анна Морозова