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16:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

Специалисты рассказали, чем лучше заниматься утром, днем и вечером

Утром — серьезные разговоры, днем — свидание, вечером — поход в галерею.

Источник: Freepik

Выбор оптимального времени для различных видов деятельности может иметь большое значение. Редакторы The Guardian собрали мнения всевозможных специалистов о том, как максимально эффективно использовать свои 24 часа в сутки.

Утро

  • Интимная близость. Марианна Джонсон, сексолог и семейный психотерапевт, говорит, что исследования показывают — после полового акта реакция на стресс улучшается, уровень энергии и окситоцина повышается, усиливая чувство привязанности, доверия и спокойствия.


  • Написание романа. Писатель Линда Грант, как и многие ее коллеги, работает над текстом, пока рутина не захватила сознание и бессознательная фантазия дает возможность мыслить креативно.

  • Сложный разговор. Психотерапевт и писатель Филиппа Перри говорит, что важные разговоры в ее семье всегда происходят воскресным утром за завтраком, когда все участники беседы бодры, готовы к приятным хлопотам, а потому отношение к диалогу оптимистичнее и проще.

  • Ведение дневника. Кара Катруццула, автор книги «Сделай это сам», говорит, что 10 минут для этого достаточно, чтобы распланировать свой день, справиться с тревогами и получить заряд бодрости.

  • Сеанс с психотерапевтом. Психоаналитик Анушка Гроуз, утверждает, что лучшее время для разговора с психотерапевтом — 9 утра, когда вы бодрые. Пациент при этом еще помнит свои сны, а врач более восприимчив, поскольку вы — его первый клиент.

  • Уборка в доме. Телеведущая Эгги Маккензи утверждает, что это неприятное для многих дело лучше запланировать на утро. Или использовать 15-минутный таймер для каждой комнаты или дела, чтобы сделать уборку эффективной.

День

  • Свидание. Коуч по отношениям Вики Пэвитт говорит, что прелесть дневных свиданий в их гибкости: они, как правило, короче, поэтому вы можете быстро реагировать на развитие событий — уйти, если вам не нравится партнер, или назначить второе свидание на вечер.


  • Дневной сон. Камилла Стоддарт, коуч по сну, предлагает подремать после обеда, около 15:00. Это не нарушит циркадные ритмы, улучшит когнитивные способности и повысит концентрацию внимания.

  • Домашняя работа. Педагог Лола Околосье уверена, что после приема пищи и получасового перерыва лучше всего сделать школьные задания, пока знания еще свежи в памяти и заряд бодрости не иссяк.

Вечер

  • Уход за собой. Бьюти-колумнист Guardian Сали Хьюз сообщает, что очищать лицо нужно два раза в день, но еще важнее — удалять остатки солнцезащитного крема, снимать макияж и очищать кожу от грязи перед сном. Эта простая привычка позволит вам более последовательно и качественно ухаживать за кожей.


  • Полив растений. Элис Винсент, эксперт по садоводству в Guardian, говорит, что не стоит делать это в середине дня, когда жарко, потому что влага испарится, прежде чем достигнет корней. Старайтесь поливать растения обильно и редко, а не понемногу и часто.

  • Приобщение к искусству. Джонатан Джонс, арт-критик Guardian, считает, что в нерабочее время картины как будто ведут себя иначе, становясь более интересными. Также влияет не только отсутствие рабочих задач, но и атмосфера, освещение и компания.

Ночь

  • Выпечка. Пекарь Ким-Джой говорит, что в ночное время меньше раздражителей, и потому готовить спокойнее и приятнее.


  • Чтение книги. Автор и основатель Литературного салона Дэмиан Барр говорит, что романы и рассказы «оживают» в сумерках. Тем более, можно самому создать себе атмосферную обстановку для чтения.

  • Прослушивание музыки. Алексис Петридис, рок- и поп-критик Guardian уверяет, что чувство изоляции и сосредоточенности — ниточка между музыкой и слушателем, которая позволяет проникнуться этим занятием сильнее.

Вариативно

  • Просмотр фильма. Питер Брэдшоу, кинокритик Guardian, говорит, что существует три разных «лучших часа» для похода в кино. Для групп от трех и более человек — это после 21:00 (для ужина в компании до сеанса); для пары — 18:00 (для интимной обстановки); для одиночного похода в кино — днем, желательно сразу после обеда, или, может быть, даже утром, когда меньше всего людей.


  • Плотный ужин. Тим Спектор, автор и соучредитель приложения по питанию Zoe, советует плотно поесть, когда вы чувствуете себя наиболее счастливыми, но не переедать. Особенно, если вы практикуете осознанное голодание.

  • Тренировка. Омар Мансур, персональный тренер, говорит, что утренние занятия спортом помогают поднять настроение, поскольку высвобождают эндорфины — «гормоны счастья». Но можно провести силовую тренировку вечером (около 18:00), когда ваши гормоны находятся на оптимальном уровне.

Недавно китайские и американские специалисты определили наилучшее время суток для занятий спортом.

Олеся Маевская

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