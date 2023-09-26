16:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
Специалисты рассказали, чем лучше заниматься утром, днем и вечером
Утром — серьезные разговоры, днем — свидание, вечером — поход в галерею.
Выбор оптимального времени для различных видов деятельности может иметь большое значение. Редакторы The Guardian собрали мнения всевозможных специалистов о том, как максимально эффективно использовать свои 24 часа в сутки.
Написание романа. Писатель Линда Грант, как и многие ее коллеги, работает над текстом, пока рутина не захватила сознание и бессознательная фантазия дает возможность мыслить креативно.
Сложный разговор. Психотерапевт и писатель Филиппа Перри говорит, что важные разговоры в ее семье всегда происходят воскресным утром за завтраком, когда все участники беседы бодры, готовы к приятным хлопотам, а потому отношение к диалогу оптимистичнее и проще.
Ведение дневника. Кара Катруццула, автор книги «Сделай это сам», говорит, что 10 минут для этого достаточно, чтобы распланировать свой день, справиться с тревогами и получить заряд бодрости.
Сеанс с психотерапевтом. Психоаналитик Анушка Гроуз, утверждает, что лучшее время для разговора с психотерапевтом — 9 утра, когда вы бодрые. Пациент при этом еще помнит свои сны, а врач более восприимчив, поскольку вы — его первый клиент.
Уборка в доме. Телеведущая Эгги Маккензи утверждает, что это неприятное для многих дело лучше запланировать на утро. Или использовать 15-минутный таймер для каждой комнаты или дела, чтобы сделать уборку эффективной.
Дневной сон. Камилла Стоддарт, коуч по сну, предлагает подремать после обеда, около 15:00. Это не нарушит циркадные ритмы, улучшит когнитивные способности и повысит концентрацию внимания.
Домашняя работа. Педагог Лола Околосье уверена, что после приема пищи и получасового перерыва лучше всего сделать школьные задания, пока знания еще свежи в памяти и заряд бодрости не иссяк.
Полив растений. Элис Винсент, эксперт по садоводству в Guardian, говорит, что не стоит делать это в середине дня, когда жарко, потому что влага испарится, прежде чем достигнет корней. Старайтесь поливать растения обильно и редко, а не понемногу и часто.
Приобщение к искусству. Джонатан Джонс, арт-критик Guardian, считает, что в нерабочее время картины как будто ведут себя иначе, становясь более интересными. Также влияет не только отсутствие рабочих задач, но и атмосфера, освещение и компания.
Чтение книги. Автор и основатель Литературного салона Дэмиан Барр говорит, что романы и рассказы «оживают» в сумерках. Тем более, можно самому создать себе атмосферную обстановку для чтения.
Прослушивание музыки. Алексис Петридис, рок- и поп-критик Guardian уверяет, что чувство изоляции и сосредоточенности — ниточка между музыкой и слушателем, которая позволяет проникнуться этим занятием сильнее.
Плотный ужин. Тим Спектор, автор и соучредитель приложения по питанию Zoe, советует плотно поесть, когда вы чувствуете себя наиболее счастливыми, но не переедать. Особенно, если вы практикуете осознанное голодание.
Тренировка. Омар Мансур, персональный тренер, говорит, что утренние занятия спортом помогают поднять настроение, поскольку высвобождают эндорфины — «гормоны счастья». Но можно провести силовую тренировку вечером (около 18:00), когда ваши гормоны находятся на оптимальном уровне.
Недавно китайские и американские специалисты определили наилучшее время суток для занятий спортом.
Олеся Маевская