14:42 (мск), источник: Новости Mail.ru
Почему люди предпочитают плоскомордых собак
Оказывается, такие животные подкупают своей беспомощностью.
Известно, что у брахицефальных пород — собак с приплюснутой укороченной мордой — немало проблем со здоровьем: они страдают от нарушения дыхания, болезней глаз, пороков развития позвоночника и других заболеваний, в результате которых животные живут не очень долго. Но несмотря на риск лишиться любимца, люди продолжают заводить пекинесов, английских и французских бульдогов, мопсов и подобных питомцев. Почему они привлекают внимание человека, выяснили ученые из Будапештского университета.
В эксперименте участвовали владельцы и их питомцы — 15 французских и английских бульдогов и 13 венгерских пастушьих собак (порода муди). Животным предстояло достать лакомство, спрятанное исследователями у них на глазах, из деревянной коробки. Хозяин при этом стоял позади и наблюдал за любимцем. Все происходящее записывалось на видео.
Выяснилось, что собаки породы муди на 93% лучше справлялись с поставленной задачей, чем бульдоги. Также плоскомордые животные многократно оглядывались на своих хозяев в поисках поддержки, что намного реже делали венгерские пастушьи.
Это делает их похожими на маленьких несамостоятельных детей, что привлекает людей и вызывает инстинктивное желание ухаживать и заботиться.
Ранее ученые выяснили, как сказать собаке «я тебя люблю» так, чтобы она поняла.
Анна Морозова