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14:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

Почему люди предпочитают плоскомордых собак

Оказывается, такие животные подкупают своей беспомощностью.

Источник: Mike Tinnion/CC0

Известно, что у брахицефальных пород — собак с приплюснутой укороченной мордой — немало проблем со здоровьем: они страдают от нарушения дыхания, болезней глаз, пороков развития позвоночника и других заболеваний, в результате которых животные живут не очень долго. Но несмотря на риск лишиться любимца, люди продолжают заводить пекинесов, английских и французских бульдогов, мопсов и подобных питомцев. Почему они привлекают внимание человека, выяснили ученые из Будапештского университета.

В эксперименте участвовали владельцы и их питомцы — 15 французских и английских бульдогов и 13 венгерских пастушьих собак (порода муди). Животным предстояло достать лакомство, спрятанное исследователями у них на глазах, из деревянной коробки. Хозяин при этом стоял позади и наблюдал за любимцем. Все происходящее записывалось на видео.

Выяснилось, что собаки породы муди на 93% лучше справлялись с поставленной задачей, чем бульдоги. Также плоскомордые животные многократно оглядывались на своих хозяев в поисках поддержки, что намного реже делали венгерские пастушьи.

По мнению специалистов, из-за такого поведения брахицефалы кажутся более нуждающимися в помощи.

Это делает их похожими на маленьких несамостоятельных детей, что привлекает людей и вызывает инстинктивное желание ухаживать и заботиться.

Ранее ученые выяснили, как сказать собаке «я тебя люблю» так, чтобы она поняла.

Анна Морозова

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