16:18 (мск), источник: Новости Mail.ru
Найден способ встать на ноги после повреждения спинного мозга
Новая терапия прошла успешные испытания на мышах.
Команда ученых из Калифорнийского университета, Швейцарского федерального технологического института и Гарвардского университета нашли способ восстановления спинного мозга после повреждения. Специалисты проводили опыты на мышах, которые в результате новой терапии смогли снова ходить после серьезной травмы. Исследование опубликовано в журнале Science.
Новый метод заключается в стремительном росте аксонов — выступов нейронов, позволяющих нервным клеткам коммуницировать друг с другом при помощи сигналов. Ученые впервые использовали расширенный генетический анализ, который помог выявить группу нервных клеток, улучшающих двигательную способность после частичного повреждения спинного мозга.
Таким образом выяснилось, что восстановление поврежденного спинного мозга происходит эффективнее при использовании химических сигналов для направления регенерации к цели в поясничном отделе позвоночника.
Простыми словами, целенаправленное лечение помогает быстрее встать на ноги. Для этого процесса необходимо сначала выявить и регенерировать аксоны, связанные с функциональными нарушениями нейронов. После нужно определить химические вещества, привлекающие аксоны к месту травмы.
Ученые отметили, что есть сложность стимулирования регенерации. Тем не менее они делают вывод, что полученные результаты не только помогут в создании основы для значимого восстановления спинного мозга, но и ускорят заживление других форм травм и заболеваний центральной нервной системы.
Ранее парализованный мужчина начал ходить через 10 лет после аварии при помощи устройства, которое передает команды от мозга к мышцам.
Анна Морозова