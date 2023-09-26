16:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
Куклу Чаки из Мексики арестовали за терроризирование людей
И многократные ограбления.
Полиция мексиканского штата Коауила арестовала куклу Чаки с ножом и ее владельца-чревовещателя Карлоса Н. за то, что они терроризировали людей на улицах ради денег. Как передает OddityCentral, нарушитель правопорядка находился в состоянии наркотического опьянения.
Чаки, рыжеволосая кукла, одержимая духом серийного убийцы, — один из самых страшных киноперсонажей в истории. Поэтому неудивительно, что многие, переживая за свою жизнь, предпочитали отдавать чревовещателю кошельки, не задумываясь.
Во время задержания сотрудница полиции заковала в наручники не только Карлоса Н., но и его рыжеволосого «напарника».
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Олеся Маевская