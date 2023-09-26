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16:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

Куклу Чаки из Мексики арестовали за терроризирование людей

И многократные ограбления.

Полиция мексиканского штата Коауила арестовала куклу Чаки с ножом и ее владельца-чревовещателя Карлоса Н. за то, что они терроризировали людей на улицах ради денег. Как передает OddityCentral, нарушитель правопорядка находился в состоянии наркотического опьянения.

Чаки, рыжеволосая кукла, одержимая духом серийного убийцы, — один из самых страшных киноперсонажей в истории. Поэтому неудивительно, что многие, переживая за свою жизнь, предпочитали отдавать чревовещателю кошельки, не задумываясь.

Во время задержания сотрудница полиции заковала в наручники не только Карлоса Н., но и его рыжеволосого «напарника».

Из-за этого на данный момент она находится под следствием за недостаточно серьезное отношение к своей работе.
Во время загрузки произошла ошибка.

Недавно в Индии поймали объявленную в розыск агрессивную обезьяну. Местные жители встретили новость с восторгом.

Олеся Маевская

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