17:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
«Тетрис» помог медсестрам справиться с навязчивыми воспоминаниями
Всего 20 минут игры помогают забыть 90% травмирующего опыта.
Команда специалистов по интенсивной терапии и психологов из Великобритании и Швеции провела обширное исследование, в ходе которого выяснила, что популярная игра «Тетрис» помогла справиться медсестрам с навязчивыми воспоминаниями. Результаты опубликованы в Translational Psychiatry.
Исследователи отметили, что медсестры, ухаживающие за пациентами с тяжелыми симптомами, переживают множество травмирующих событий. К ним относятся и смерть больных, и разговоры с его близкими, в том числе с детьми. У многих эти воспоминания сохраняются, заставляя заново переживать травму.
В эксперименте участвовали 86 медицинских работников, большая часть из которых — женщины, средний возраст испытуемых составил 38,7 лет. Их попросили во время игры в «Тетрис» вспоминать травмирующие ситуации. В течение четырех недель испытуемые уделяли упражнению 10−20 минут в день регулярно, а после фиксировали в дневниках любые различия в количестве эпизодов навязчивых воспоминаний, которые они пережили.
В результате исследования было обнаружено сокращение количества навязчивых воспоминаний и улучшение работоспособности и самочувствия у работников интенсивной терапии, подвергшихся травмирующим событиям, связанным с работой во время пандемии. В памяти медсестер в десять раз реже всплывали пережитые плохие ситуации в течение четвертой недели тетрис-терапии. Кроме того, испытуемые сообщили об уменьшении симптомов депрессии, беспокойства и бессонницы.
Если долгое время практиковаться игре в «Тетрис», то можно обыграть других людей. Это сделал 16-летний школьник, занявший в 2018 году первое место в чемпионате мира по «Тетрису».
Анна Морозова