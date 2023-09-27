14:56 (мск), источник: Новости Mail.ru
Почему еда вкуснее, если есть ее руками
От ушедших традиций до новых пищевых привычек.
В гастрономии и кулинарии большое внимание всегда уделялось фуд-дизайну, в частности форме и подаче блюда. Потому проводилось множество исследований, в том числе о том, почему человеку приятнее есть еду именно руками, без столовых приборов. Авторы портала AlJazeera собрали их результаты и мнение экспертов на этот счет.
Общее количество столовых приборов, использовавшихся высшими сословиями на Западе в конце XIX века, достигало приблизительно ста единиц. Список, к которым разрешалось прикасаться руками, ограничивался хлебом, печеньем, оливками, спаржей и сельдереем. В последние десятилетия западный этикет с использованием столовых приборов начал уходить в прошлое.
Чаще всего люди делают выбор в пользу фаст-фуда: гамбургеры, хот-доги, картофельные чипсы, пицца, куриные крылышки и мороженое в стаканчиках, для которых не нужны столовые приборы. Есть руками в общественных местах — это приемлемая норма. Многие шеф-повара составляют меню таким образом, чтобы посетители ресторана испытали «интерактивный, чувственный опыт» поедания пищи без дополнительных инструментов.
Профессор Чарльз Спенс из Оксфордского университета утверждает: «Отказ от столовых приборов — это секрет получения удовольствия от пищи. Это позволяет нам лучше осознавать, что мы едим. А вот вилка отделяет нас от чувств».
Многие исследования показали, что чаще всего люди отказываются от столовых приборов, чтобы ощутить, прочувствовать еду в руках, ее визуальную и вкусовую составляющую до малейших деталей. Прямой тактильный контакт может улучшить вкус еды, но на этот процесс влияет много факторов: от пищевых привычек до особенностей организма.
Есть руками — это больше, чем просто традиция, связанная с древними цивилизациями. Научно доказано, что употребление пищи руками приносит целый ряд преимуществ для здоровья. Среди них:
Недавно ученые доказали, что люди, употребляющие подсластители, чаще страдают депрессией. Это показали результаты анализа рациона более 30 тысяч человек.
Олеся Маевская