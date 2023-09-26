18:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 26 сентября
Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.
Кремль назвал обещанные Киеву танки и ракеты «серьезным оружием»
США продолжают повышать свою прямую вовлеченность в конфликт на Украине.
Шойгу назвал потери ВСУ за месяц
За текущий месяц Вооруженные силы Украины потеряли свыше 17 тысяч военных.
Лавров ответил на заявление главы МИД Финляндии о санкциях
Заявления министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен о том, что санкции направлены в том числе и на обычных россиян, являются абсолютно хамскими.
Путин согласился возродить в Петербурге Царскосельский лицей
Царскосельский лицей был основан по указу императора Александра I в 1811 году и просуществовал до 1918-го.
Стало известно, чего боятся россияне
Научный коллектив Института лингвистики и международных коммуникаций ЮУрГУ провел большое исследование, в ходе которого выяснил, чего россияне боятся больше всего в разном возрасте.