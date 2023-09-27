Синоптик спрогнозировал «капризную» зиму

Типичная для этого времени года температура воздуха установится в ноябре, сказал он.
«Метеорологическая зима наступит в ноябре, как и положено. Для Москвы это примерно 10 ноября, когда состоится переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений», — добавил Тишковец.
Ожидается, что после наступления зимы морозные дни будут сменяться оттепелью, а снегопады — чередоваться с ледяными дождями, продолжил синоптик.
«Будет неустойчивая, капризная, слякотная зима. Главный фактор здесь — явление Эль-Ниньо (повышение температуры поверхности Тихого океана. — Прим. ред.), которое как раз в это время набирает обороты, оно будет определяющим в грядущем зимнем сезоне», — пояснил Тишковец.
По его словам, в большинстве регионов России средняя температура воздуха в зимние месяцы будет превышать климатическую норму на один-три градуса. А в некоторых частях страны это отклонение может оказаться еще более заметным, считает синоптик.
При этом в центральных и восточных районах Сибири аномалия может достигать трех-пяти градусов, особенно теплым окажется конец зимы, уточнил Тишковец.