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02:37 (мск), источник: © РИА Новости

Синоптик спрогнозировал «капризную» зиму

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Зима на территории России будет характеризоваться неустойчивой и капризной погодой, такой прогноз дал в интервью радио Sputnik ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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Источник: © РИА Новости

Типичная для этого времени года температура воздуха установится в ноябре, сказал он.

«Метеорологическая зима наступит в ноябре, как и положено. Для Москвы это примерно 10 ноября, когда состоится переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений», — добавил Тишковец.

Ожидается, что после наступления зимы морозные дни будут сменяться оттепелью, а снегопады — чередоваться с ледяными дождями, продолжил синоптик.

«Будет неустойчивая, капризная, слякотная зима. Главный фактор здесь — явление Эль-Ниньо (повышение температуры поверхности Тихого океана. — Прим. ред.), которое как раз в это время набирает обороты, оно будет определяющим в грядущем зимнем сезоне», — пояснил Тишковец.

По его словам, в большинстве регионов России средняя температура воздуха в зимние месяцы будет превышать климатическую норму на один-три градуса. А в некоторых частях страны это отклонение может оказаться еще более заметным, считает синоптик.

При этом в центральных и восточных районах Сибири аномалия может достигать трех-пяти градусов, особенно теплым окажется конец зимы, уточнил Тишковец.

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