Черноморский флот — сила из ничего. Как Россия добилась господства на море

240 лет назад, 27 сентября 1783 года, был спущен на воду первый линейный корабль Черноморского флота России, названный «Слава Екатерины».
Обстоятельства этого события описываются по-разному. Иной раз можно встретить дежурное выражение «Корабль был спущен на воду в торжественной обстановке». Отчасти это верно, поскольку по традиции, заложенной Петром Великим, когда корпус корабля входил в воду, раздавался пушечный салют — сигнал о вхождении в строй новой боевой единицы флота российского.
Однако именно в тот день и в том месте торжества носили, скорее, формальный характер. Гораздо вернее будет сказать, что спуск на воду 66-пушечного линкора «Слава Екатерины» проходил в обстановке грозной и тревожной.
В воздухе отчётливо пахло войной, причём кое-кто очень хотел, чтобы эта война стала по-настоящему большой. Желательно — общеевропейской, нацеленной на то, чтобы «обуздать Россию». После того, как в июле 1783 года был обнародован Манифест Екатерины II о присоединении Крыма к России, министр иностранных дел Франции Шарль Гравье де Верженн направил ко всем ведущим державам Европы ноту, в которой особо подчёркивал:
Крым лишь первая станция русских на пути к Босфору, и поэтому должно отстоять его, а, в крайнем случае, хотя не допускать русского военного флота в Чёрное море…
Но это было ещё полбеды. В конце концов, Екатерина была уверена в своих дипломатах, которые прилагали все усилия, чтобы не допустить войны прямо сейчас: «Отовсюду слышу, что турки сильно вооружаются. Но их удержат от войны до времени…» Другое дело, что времени могло и не хватить. Едва «Слава Екатерины» была спущена на воду, как строительство Черноморского флота было прекращено…
«Привезли нам зло и заразу»
Первые признаки чумы в русском городе Херсон, где, собственно, и рождался новый флот, были выявлены в конце мае 1783 года. Юный офицер Иван Полномочный, курировавший слесарные работы на верфи, оставил любопытное воспоминание:
Судов иностранных приходило разных много, по Днепру стояли. Карантинов не было и пропущали суда просто… Турецкие суда нам привезли зло и заразу.
Гадать, случайно ли так вышло или всё-таки чума была занесена в Россию нарочно, смысла нет. Ясно было одно — под угрозу поставлена безопасность Новороссии, поскольку без флота оборонять береговую линию Чёрного моря было бы крайне затруднительно. А строительство флота встало.
Фёдор Ушаков, в те годы ещё не адмирал, овеянный славой блистательных морских побед, а всего лишь капитан второго ранга, уже успел заслужить нелестное прозвище «выскочка и любимец Потёмкина». Многим не давала покоя карьера Ушакова, который стал командиром императорской яхты действительно по протекции Светлейшего Князя. Но в том-то всё и дело, что Ушаков сам, по доброй воле, оставил этот завидный пост и попросился сначала на линейный корабль, а потом и в Херсон — строить флот.
Он попал на верфи в самый разгар эпидемии. И сумел обернуть дело так, что именно в его команде с 4 ноября 1783 года чума прекратилась. Возможно, не будь он «любимцем Потёмкина», на его усилия и не обратили бы должного внимания. Но он был. Так что когда Екатерина писала Потёмкину: «Пронёсся слух по здешнему народу, будто язва в Херсоне по-прежнему свирепствует и будто пожрала большую часть адмиралтейских работников. Сделай милость, примись сильной рукой за истребление Херсонской язвы», Светлейший Князь знал, на кого можно положиться. Чума отступила окончательно. Линейный корабль «Слава Екатерины» в августе 1784 года вышел в море и появился в виду турецкой крепости Очаков, чем, как довольно писал Потёмкин, «весьма опечалил тамошнее командование».
Как Потемкин кризис разрешил
Но один корабль — это ещё не флот. Злые языки утверждали, что Потёмкин, получив фактически неограниченную власть в Новороссии, а также право распоряжаться бюджетом, поставил дело так, что чуть не половина казённых денег осела в его карманах — дескать, потому и флот строится так медленно. В гнусные слухи, распускаемые о фаворите Екатерины II, верили охотно. А вот в то, что Потёмкин способен на самопожертвование — почему-то нет.
А ведь именно Потёмкин сумел решить второй после чумы кризис строительства Черноморского флота. Проблема катастрофической нехватки строевого корабельного леса висела над рождающимся флотом постоянно. И в ней не было никаких просветов. Но лишь до поры.
Светлейший князь сумел выкрутиться из безвыходной ситуации виртуозно. У нас очень любят цитировать поговорку «Голь на выдумки хитра», совершенно забывая, что в полном виде она звучит так: «Богатый горазд на деньги, а голь — на выдумки». Потёмкин парадоксальным образом соответствовал и первой, и второй части народной мудрости. Наведя справки о системе лесоторговли польских магнатов и выяснив, что некоторые из них не очень-то жаждут отпускать свой лес России, он внезапно распродаёт солидную часть своих имений. А затем делает одному из этих экспортёров строевого леса, князю Ксаверию Любомирскому, предложение, от которого невозможно отказаться. Потёмкин за баснословную, невероятную сумму в 6 млн рублей просто покупает у него имения Смилы и Мещерич на правом берегу Днепра. Обратите внимание — «жадный до казённых денег» фаворит Екатерины платит за имения, богатые корабельным лесом, из своего кармана. И переплачивает чуть ли не втридорога. Впоследствии Потёмкин с полным правом скажет: «Почти каждую доску для строительства сих кораблей я пронёс на своих плечах…».
Этот шаг сделал возможным то, во что не могли поверить при европейских дворах. Черноморский флот за счёт леса Потёмкина, спускаемого по Днепру, строился с какой-то невероятной скоростью. К 1787 году в строю значилось 12 линейных кораблей, 20 фрегатов и 23 корабля других типов.
Стремительность, с которой Россия обзавелась флотом, созданным в совершенно непригодных условиях, вызвала оторопь. Принять этот факт как данность попросту не могли. Единственным, кто поверил в возникновение новой силы на Чёрном море, был австрийский император Иосиф II. Да и то лишь потому, что видел этот флот собственными глазами — Екатерина пригласила его принять участие в своём вояже по Новороссии. Остальные же пребывали в плену комфортного самообмана, распуская успокоительные слухи:
Черноморский флот России состоит из купеческих кораблей и старых барок, кои отовсюду согнали и приправили в вид военных кораблей…
Особенно старались Англия и Франция. Дипломаты этих держав буквально толкали Османскую империю к войне, уверяя, что Черноморский флот — фикция, а Россия на Чёрном море совершенно беспомощна. В августе 1787 года Турция объявила России войну. И очень быстро выяснилось, что лучше бы она этого не делала. В первом же деле у острова Фидониси русский Черноморский флот задаёт туркам такую трёпку, что «крокодил морских сражений» Гассан-паша Джезаирли едва уносит ноги. И это было только начало. Впереди были блистательные победы у Керченского пролива, у Тендры, у мыса Калиакрия и полное господство едва родившегося русского флота на Чёрном море.
Во время загрузки произошла ошибка.