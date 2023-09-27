11:05 (мск), источник: РБК Life
Фильм Германа-младшего с Безруковым покажут на Токийском кинофестивале
Военная драма вошла в основную программу киносмотра.
Премьера военной драмы Алексея Германа-младшего «Воздух» состоится на 36-м Токийском международном кинофестивале, который пройдет с 23 октября по 1 ноября. Картина вошла в основной конкурс киносмотра, сообщили РБК Life в пресс-службе кинокомпании Metrafilms, которая занималась производством фильма совместно с «Амедиа Продакшн» при поддержке Первого канала, Фонда Кино, Фонда «Кинопрайм», Киностудии «Ленфильм» и Комитета по культуре города Санкт-Петербурга.
«Для нас было важным не только создать глубокий, эмоциональный и интересный фильм, но и максимально передать ощущение документальности происходящих на экране событий, чувства пилотов в кабинах самолетов, аэродромный быт и искренность чувств. Большую часть фильма мы посвятили сценам боев, и горжусь тем, что нам удалось снять их с максимально возможной подлинностью», — рассказал Герман-младший. Режиссер также выступил соавтором сценария.
В центре сюжета — история, произошедшая во время Великой Отечественной войны, когда в смешанный авиационный полк прибывает подразделение юных девушек-летчиц. Все они — еще молодые, необстрелянные и пока не совсем понимают, что такое война. Девушкам приходится трудно в мужском мире, но они день за днем доказывают, что они не хуже мужчин. В фильме снялись Сергей Безруков, Елена Лядова, Анастасия Талызина, Аглая Тарасова, Антон Шагин, Кристина Лапшина, Мария Мельникова и другие.
Генеральный продюсер Константин Эрнст назвал «Воздух» лучшей картиной Германа-младшего и отметил, что «сейчас режиссер обрел эмоциональность».
Съемки заняли более трех лет: натурные съемки проходили в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Саратовской и Новгородской областях, а также в Карелии. Были воссозданы советские и немецкие полевые аэродромы, интерьеры Эрмитажа во время блокады, развалины Сталинграда и другие локации.
Международный кинофестиваль в Токио (TIFF) ежегодно проводится с 1985 года. Это крупнейший кинофестиваль в Азии, который является единственным в Японии официально аккредитованным Международной федерацией ассоциации кинопродюсеров (FIAPF). В разное время участниками и лауреатами фестиваля TIFF становились Алехандро Гонсалес Иньяриту, Александр Сокуров, Аки Каурисмяки, Цай Минлян и другие. В этом году фестиваль откроется фильмом Вима Вендерса «Прекрасные дни».
В июне этого года казахстанского режиссера Айсултана Сеитова признали лучшим на Шанхайском кинофестивале. Он стал обладателем приза 25-го смотра в номинации «Лучший режиссер». Кроме того, дебютная полнометражная картина Сеитова «Қаш» была номинирована в категориях «Лучший фильм» и «Лучший сценарист» в рамках Asian New Talent, которая присуждается новым талантам Азии. Однако лучшим фильмом все же стала работа «Воскресенье» режиссера Шокира Холикова из Узбекистана.