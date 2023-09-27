11:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости 27 сентября
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Россия расширила санкции против Британии
Москва добавила 23 человека в список британских граждан, которым запрещен въезд в Россию.
Азербайджан раскрыл свои потери во время событий в Карабахе
В ходе «локальных антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе погибли 192 военнослужащих республики. 511 военных и один мирный житель получили ранения.
Российские банки запустили оплату по QR через СБП за границей
Как проходят такие операции и в каких странах уже внедрили подобную схему.
Российские туристы впервые прибыли в Иран по безвизовому режиму
Иран и РФ заключили соглашение о безвизовых групповых поездках для туристов с 1 августа 2023 года.
Синоптик спрогнозировал «капризную» зиму
Зима на территории России будет характеризоваться неустойчивой и капризной погодой.