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Главные новости 27 сентября
11:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости 27 сентября

Самое интересное и важное: дайджест Новостей Mail.Ru.

Россия расширила санкции против Британии
Москва добавила 23 человека в список британских граждан, которым запрещен въезд в Россию.

Азербайджан раскрыл свои потери во время событий в Карабахе
В ходе «локальных антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе погибли 192 военнослужащих республики. 511 военных и один мирный житель получили ранения.

Российские банки запустили оплату по QR через СБП за границей
Как проходят такие операции и в каких странах уже внедрили подобную схему.

Российские туристы впервые прибыли в Иран по безвизовому режиму
Иран и РФ заключили соглашение о безвизовых групповых поездках для туристов с 1 августа 2023 года.

Синоптик спрогнозировал «капризную» зиму
Зима на территории России будет характеризоваться неустойчивой и капризной погодой.

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