17:16 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые изучили воспоминания переживших клиническую смерть людей
Это скорее сновидения, а не галлюцинации и бред.
До сих пор существовали только истории пациентов, переживших клиническую смерть, пересказанные любителями паранормальных явлений. Однако недавно американские ученые опубликовали крупномасштабное исследование, показывающее, что изменения памяти и мозговой активности у людей, вернувшихся «с того света», могут свидетельствовать о наличии универсальных общих элементов, называемых «околосмертным» опытом. Статья доступна в последнем выпуске журнала Resuscitation.
В исследовании участвовали 567 пациентов, которым проводили реанимацию из-за остановки сердца, из больниц США и Великобритании. Только 53 человека (10%) из них выжили, 28 смогли пройти опрос и 11 сообщили о том, что у них в памяти сохранились моменты о том периоде, когда проводились действия по их спасению.
Также ученые пытались оценить, сохранялись ли у пациентов активное внимание и работа мозга в этот период. Для этого всем 567 больным во время реанимации через наушники говорили несколько слов: «яблоко», «груша» и «банан». И одновременно по очереди показывали десять разных картинок на экране планшета. Запомнить три фрукта в правильном порядке смог только один из 28 человек, а визуальную информацию — ни один.
Воспоминания были как реалистичными, так и такими, в которые сложно поверить. Один из пациентов рассказал: «Я помню, как меня ударило током, когда мне на грудь положили два электрода». Другие отмечали, что чувствовали, как сильно сдавливали их грудь. Все это говорит о происходивших реанимационных действиях, в том числе о дефибрилляции. Врачи устанавливали электроды на грудную клетку, чтобы воздействовать на сердце электрическим ударом.
Однако есть и другие истории. «Я больше не был в своем теле — я парил, не чувствовал ни веса, ни силы. Я находился над потолком палаты реанимации и наблюдал за тем, что происходило внизу. Я больше не ощущал своего физического тела, которое было только что. Наблюдал, что происходит внизу, подо мной», — поделился один из переживших клиническую смерть.
Наиболее занимательными оказались рассказы о других мирах, которые ассоциировались с раем или загробной жизнью. Пациенты описывали встречи с разными существами, наполненными любовью, находились в местах, где нет страха и зла. Некоторые видели демонов и монстров, которые «пытались разорвать тело».
Верить в это или нет — дело каждого человека.
Исследователи не считают странные воспоминания бредом или галлюцинациями, а относят их к сновидениям.
В любом случае ученые уверены, что необходимо и дальше изучать воспоминания, связанные со смертью. И делать это без каких-либо предубеждений и предрассудков.
Реалистичными рассказы о загробном мире считают те, кто верит в мистику и магию. Ученые выяснили причину того, почему люди уверены в существовании паранормальных явлений.
Анна Морозова