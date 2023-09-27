17:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
Призрачный осьминог Дамбо попал в объектив ученых
В обычных условиях животное почти невозможно увидеть невооруженным глазом.
ScienseAlert передает, что глубоководный осьминог гримпотевтис (Grimpoteuthis) попал в объектив камеры управляемого аппарата группы исследователей на борту E/V Nautilus Ocean Exploration Trust. Это 64-метровое американское исследовательское судно, принадлежащее Ocean Exploration Trust во главе с доктором Робертом Баллардом, исследователем, известным находкой останков Титаника и немецкого линкора Бисмарк.
Подводное существо получило прозвище Дамбо — в честь светлокожего слона из диснеевского мультфильма. Осьминога обнаружили на глубине 2665 метров.
Обычно гримпотевтис вырастает в длину примерно от 20 до 30 сантиметров. Он изящно скользит в пустоте в нескольких метрах от морского дна, используя выступающие плавники, чтобы двигать свое тело с минимальными усилиями.
Предки этого глубоководного моллюска веками эволюционировали, чтобы выживать в темных и пустых морских глубинах. У них исчезли чернильные мешочки, а в коже больше нет отражающих свет хромофоров. Потому полупрозрачные осьминоги почти не заметны.
Сейчас экипаж E/V Nautilus изучает биологию и геологию национального морского памятника Папаханаумокуакеа к северо-западу от Гавайских островов. Он ищет останки кораблей, но пока что обнаружение Дамбо является одной из самых интересных и захватывающих находок за все время поисков.
Недавно ученые объяснили появление в океане осьминожьих «детских садов».
Олеся Маевская