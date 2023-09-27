18:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
В черепе мужчины, жившего 1600 лет назад, обнаружена опухоль
Это самый ранний случай менингиомы на Пиренейском полуострове.
Группа ученых из Испании изучила хорошо сохранившийся череп человека, жившего в конце Римской империи на Пиренейском полуострове, и обнаружила несколько повреждений. Одно из них оказалось результатом удаления части кости.
Используя компьютерную томографию, ученые создали 3D-модель черепа, а также визуализировали его внутренние структуры. Так удалось выявить четыре повреждения, три из которых находились на внешней стороне костного каркаса головы. Они располагались на макушке и, скорее всего, были нанесены умышленно тупыми или острыми предметами при жизни мужчины.
Четвертое повреждение находилось на внутренней стороне черепной коробки и было похожим на патологию — судя по всему, мужчина перенес операцию, в результате которой ему удалили часть кости. По словам ученых, после изучения характеристик поражения и сопоставления его с различными болезнями, например, инфекциями, было выяснено, что оно образовалось в результате опухоли, предположительно, менингиомы.
Менингиома — самый распространенный тип первичного злокачественного новообразования головного мозга, на который приходится около 30% всех таких патологий. Она развивается из клеток оболочек, представляющих собой три слоя ткани между черепом и мозгом, которые защищают структуры центральной нервной системы.
Опухоль головного мозга, обнаруженная в черепе жившего 1600 лет назад человека, ученые назвали самым ранним подобным случаем, известным науке, на Пиренейском полуострове.
Ученые отметили, что изучение древних патологий может помочь понять их влияние на жизнь предков. Похожие исследования могут предоставить информацию о причинах смерти, поведении населения и о том, как ухаживали за больными в древности.
Ранее ученые нашли следы самой древней эпидемии чумы в образцах ДНК, извлеченных из зубов 34 людей Британии, которые жили там четыре тысячи лет назад.
Анна Морозова