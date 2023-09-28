19:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
Дождевые черви обеспечивают 6,5% мирового производства зерна
В особенности положительный эффект заметили африканские и латиноамериканские фермеры.
Согласно новой работе, опубликованной учеными Университета штата Колорадо в журнале Nature Communications, дождевые черви являются важной движущей силой мирового производства продуктов питания. Они обеспечивают примерно 6,5% урожая зерна и 2,3% бобовых, производимых во всем мире каждый год.
Это значит, что дождевые черви могут производить до 140 миллионов метрических тонн продуктов питания ежегодно, что примерно сопоставимо с количеством выращиваемых зерновых культур (рис, пшеница, рожь, овес, ячмень, кукуруза и просо). Животные помогают создать здоровую почву, поддерживая рост растений и способствуя экологичной переработке органических веществ.
Предыдущие исследования показали, что дождевые черви способствуют выработке гормонов, ускоряющих рост растений и помогающих им защитить себя от распространенных почвенных патогенов.
Анализ ученых из Колорадо показал, что эти животные оказали более существенное влияние на производство зерна на юге планеты — в частности, 10% урожая зерна в странах Африки к югу от Сахары и 8% в Латинской Америке и Карибском бассейне. Авторы работы надеются, что исследование привлечет больше внимания к тому, как здоровые почвы могут оказывать положительное и ощутимое воздействие на урожай.
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Олеся Маевская