12:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
«Джеймс Уэбб» впервые обнаружил зарождающиеся галактики
Новые данные подтвердили некоторые теории астрономов о молодых звездных системах.
В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Astronomy, группа ученых из Дании заявила, что она наблюдала некоторые из самых первых и самых ранних галактик с помощью телескопа «Джеймс Уэбб» (JWST). Эти системы звезд настолько стары, что, вероятно, все еще находятся в процессе формирования.
Известно, что соотношение между галактиками и их тяжелыми элементами оставалось постоянным в локальной Вселенной на протяжении последних 12 миллиардов лет истории (примерно ⅚ возраста нашей Вселенной). Но теперь благодаря телескопу астрономы увидели, что самые молодые формирования выглядят по-другому.
У них нет такого же соотношения звезд и более тяжелых элементов, потому что они еще не прошли циклы звездообразования и звездной смерти, то есть не обогатили газовые облака металлами. Для этого исследования астрономы изучили 16 галактик — одни из самых ранних галактик из когда-либо наблюдавшихся.
Результаты показали, что содержание химических веществ в этих галактиках составляет одну четверть от того, что наблюдалось в старых звездных системах. Когда гравитация собрала вместе первые сгустки газа, образовались первые звезды и галактики. Эти результаты, по словам авторов статьи, резко контрастируют с нынешней моделью формирования Вселенной.
Однако исследователи отмечают, что результат их работы не был неожиданностью — теоретические модели формирования галактик предсказали именно это. Астрономы заявили, что нет никаких сомнений в том, что JWST предоставит больше данных, которые позволят построить более четкую картину того, как галактики начали свое формирование в течение первого миллиарда лет после Большого взрыва.
Недавнее исследование показало, что большая часть Вселенной состоит из темной энергии — почти на 70%.
Олеся Маевская