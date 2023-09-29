12:21 (мск), источник: Новости Mail.ru
Изменение климата повлияет на частоту употребления алкоголя
Рост температуры окружающей среды поспособствует увеличению заболеваний, связанных со спиртным и наркотиками.
Команда ученых из Колумбийского и Гарвардского университетов в США заметили, что с ростом температуры на улице также увеличилось количество обращений, связанных с употреблением психоактивных веществ и алкоголя, в больницы. Выводы исследования опубликованы в журнале Communications Medicine.
В распоряжении ученых были данные медицинский учреждений штата Нью-Йорк, где с 1995 года по 2014 год было зарегистрировано 717 798 посещений медицинских учреждений, связанных с расстройствами чрезмерного употребления алкоголя, и 794 305 — с наркотическими расстройствами. Большинство обратившихся были мужчинами. Также была получена информация о температурных изменениях за все эти годы.
Сопоставив изменения температур с количеством посещений больниц, ученые заметили, что эти данные связаны между собой.
Исследователи выдвинули предположение, что жара стимулирует жажду, поэтому люди пьют алкоголь в больших количествах. Госпитализация из-за наркотического опьянения в связи с потеплением воздуха также увеличилась, но только до предела в 18,8°C. Ученые связали это с тем, что в жару человек не хочет покидать дом, что ограничивает доступ к психоактивным веществам.
Ученые предупреждают общественные организации здравоохранения о важности подготовки к увеличению числа случаев госпитализаций, связанных с чрезмерным употреблением наркотиков и спиртных напитков, в условиях меняющегося климата. Также исследователи подчеркнули необходимость принятия мер по предупреждению населения об угрозах распития алкоголя и применения психоактивных веществ в жару.
Ранее ученые рассказали, существует ли безопасная доза алкоголя.
Анна Морозова