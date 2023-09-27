18:10 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 27 сентября
Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.
Путин потребовал от правительства разобраться с ценами на бензин
Правительство и компании преследуют разные цели, отметил глава государства.
Задержан бывший госминистр Нагорного Карабаха Варданян
Варданяна задержали при прохождении моста Акари, где находится азербайджанский КПП, при попытке въехать в Горис Сюникской области Армении.
Криптовалютная биржа Binance уходит из России
Процесс отключения займет до одного года.
Часть россиян предложили освободить от подоходного налога
В Госдуме предложили отменить НДФЛ при доходах ниже 30 тыс. рублей.
Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у фильма «Айта»
Отзыв произошел после того, как Роскомнадзор выявил в киноленте «деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России».