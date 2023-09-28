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06:40 (мск), источник: Известия

Юрист рассказал об использовании мошенниками трюка с голосованием

Телефонные мошенники стали возвращаться к старым, но эффективным схемам обмана. Об этом 28 сентября рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев в интервью агентству «Прайм».

Источник: РИА "Новости"

Среди таких схем специалист выделил трюк с голосованием.

«Только теперь к потенциальным жертвам предложения проголосовать приходят не от продавцов товаров и “организаторов” конкурсов, а от хороших знакомых, которым человек доверяет», — объясняет Соловьев.

Предложения могут прийти по телефону через смс или в мессенджерах.

Юрист рассказал, как работает мошенническая схема с голосованием. Преступники притворяются старыми знакомыми или друзьями и просят проголосовать за в каком-либо конкурсе, профессиональном или конкурсе талантов за себя или за своего ребенка.

«Первым делом необходимо лично связаться с тем, от кого пришло это предложение (как правило, это происходит в одном из мессенджеров) и уточнить, соответствует ли это действительности. Это может уберечь человека от весьма серьезных неприятностей», — предупреждает эксперт.

В противном случае, перейдя по ссылке для голосования, будет предложено ввести код или подтвердить участие в «голосовании». Совершив подтверждение, мошенники получат доступ к личному аккаунту гражданина на портале Госуслуги.

Соловьев утверждает, что основной этап преступления начнется через два-три дня. На телефон неоднократно будут звонить неизвестные иностранные номера, которые будут обрываться после двух сигналов. Вместе с тем, ожидаются многочисленные смс-сообщения с кодами доступа на торговые онлайн-площадки, микрофинансовые и инвестиционные организации, а также на портал Госуслуги.

Юрист обращает внимание, что к этому моменту аккаунт в мессенджере WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) уже взломан и от имени владельца всем абонентам была разослана просьба занять денег.

Если произошла такая ситуация, Соловьев рекомендует обратиться в ближайший офис «Мои документы» и подать заявление о смене пароля к порталу «Госуслуги».

Также важно как можно быстрее создать новый аккаунт с аватаркой «меня взломали» и разослать информацию о взломе всем своим контактам. Сообщение желательно всем контактам в смс-рассылке.

«В этом случае всё будет зависеть от скорости вашей реакции. Чем быстрее вы это сделаете, тем в меньшее количество микрофинансовых организаций уйдет запросов на предоставление займов», — подчеркивает специалист.

Вместе с тем в отделе внутренних дел по месту регистрации можно подать заявление о совершении в отношении вас противоправных действий. В будущем факт обращения в полицию поможет доказать, что кредиты и микрозаймы брали не вы, а мошенники.

Соловьев призвал оставаться предельно внимательными к любым внешним просьбам и предложениям, поступающим из внешней среды, особенно по телефону или онлайн.

Специалист подчеркнул, что необходимо проверять просьбы даже тех людей, которым в жизни вы безоговорочно доверяете и не поддаваться первым порывам помочь.

Ранее, 26 сентября, стало известно, что Банк России введет новые правила по выявлению телефонных мошенников, а также разработает новые меры предупреждения дальнейших нарушений. Ожидается, что правила вступят в силу 1 октября.

Центробанк будет получать от банков максимально полную информацию о мошенниках, и сможет раскрыть информацию о спорных переводах, руководствуясь более чем 50 уникальными признаками.

28 сентября компания ГК «Солар» рассказала о росте числе фишинговых порталов с защитой от обнаружения. За год их количество выросло с 27% до 53%.

Злоумышленники всё чаще используют различные методы сокрытия вредоносного контента от обнаружения, в связи с совершенствованием систем противодействия фишингу.

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