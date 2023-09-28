Юрист рассказал об использовании мошенниками трюка с голосованием

Среди таких схем специалист выделил трюк с голосованием.
«Только теперь к потенциальным жертвам предложения проголосовать приходят не от продавцов товаров и “организаторов” конкурсов, а от хороших знакомых, которым человек доверяет», — объясняет Соловьев.
Предложения могут прийти по телефону через смс или в мессенджерах.
Юрист рассказал, как работает мошенническая схема с голосованием. Преступники притворяются старыми знакомыми или друзьями и просят проголосовать за в каком-либо конкурсе, профессиональном или конкурсе талантов за себя или за своего ребенка.
«Первым делом необходимо лично связаться с тем, от кого пришло это предложение (как правило, это происходит в одном из мессенджеров) и уточнить, соответствует ли это действительности. Это может уберечь человека от весьма серьезных неприятностей», — предупреждает эксперт.
В противном случае, перейдя по ссылке для голосования, будет предложено ввести код или подтвердить участие в «голосовании». Совершив подтверждение, мошенники получат доступ к личному аккаунту гражданина на портале Госуслуги.
Соловьев утверждает, что основной этап преступления начнется через два-три дня. На телефон неоднократно будут звонить неизвестные иностранные номера, которые будут обрываться после двух сигналов. Вместе с тем, ожидаются многочисленные смс-сообщения с кодами доступа на торговые онлайн-площадки, микрофинансовые и инвестиционные организации, а также на портал Госуслуги.
Юрист обращает внимание, что к этому моменту аккаунт в мессенджере WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) уже взломан и от имени владельца всем абонентам была разослана просьба занять денег.
Если произошла такая ситуация, Соловьев рекомендует обратиться в ближайший офис «Мои документы» и подать заявление о смене пароля к порталу «Госуслуги».
Также важно как можно быстрее создать новый аккаунт с аватаркой «меня взломали» и разослать информацию о взломе всем своим контактам. Сообщение желательно всем контактам в смс-рассылке.
«В этом случае всё будет зависеть от скорости вашей реакции. Чем быстрее вы это сделаете, тем в меньшее количество микрофинансовых организаций уйдет запросов на предоставление займов», — подчеркивает специалист.
Вместе с тем в отделе внутренних дел по месту регистрации можно подать заявление о совершении в отношении вас противоправных действий. В будущем факт обращения в полицию поможет доказать, что кредиты и микрозаймы брали не вы, а мошенники.
Соловьев призвал оставаться предельно внимательными к любым внешним просьбам и предложениям, поступающим из внешней среды, особенно по телефону или онлайн.
Специалист подчеркнул, что необходимо проверять просьбы даже тех людей, которым в жизни вы безоговорочно доверяете и не поддаваться первым порывам помочь.
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