Сериал «Плакса» про буллинг с дочерью солиста «Руки вверх» вышел в Сети

Ведущая роль досталась дочери Сергея Жукова — Нике. Также роли в сериале исполнили Агата Муцениеце, Ирина Розанова, Роман Маякин, Елена Захарова, Татьяна Орлова, Никита Тарасов. Поскольку «Плакса» — это драма о подростках, актерский состав собрал вокруг себя и молодежь: Алексея Оженена, Диану Еканаеву, Адама Кураева, Даниила Муравьева-Изотова, Софью Николаеву. Одну из главных ролей исполнил певец Ваня Дмитриенко.
«Задача была в том, чтобы всеми возможными средствами заявить и столкнуть между собой два субъективных мира героини. В “реальном” мире Маша пасует перед хамством и подлостью одноклассников, тяжело переносит проблемы родителей, не верит в свои силы и не может за себя постоять. Мир музыки, напротив, остановится местом, где уютно и безопасно, где тебя уважают и любят», — рассказал «Известиям» режиссер сериала Андрей Силкин.
Большая часть музыкального сопровождения сериала была написана композиторами команды «Руки вверх продакшн», а сам Жуков выступил генеральным продюсером «Плаксы». Ряд песен был написан специально для сериала, иногда в эпизоде звучат сразу несколько свежих потенциальных хитов. Так, в шоу прозвучат новые песни Дмитриенко, написанные специально для «Плаксы», — сольные «Дыши» и «Мелом», а также фит с Никой Жуковой «Хочешь, я дам тебе весь мир». Сама Ника тоже исполнит свои новые треки по ходу развития сюжета: «Девочка-плакса», «Тону», «Вот быстрей бы взрослой стать», «Летала и падала», «Ромео и Джульетта», «Человек сломался» и «На душе шрамы».
Драма «Плакса» — не только про буллинг в школе. Проект затрагивает много остросоциальных тем, включая существование в новых геополитических условиях, вопрос инклюзивности, пропасть менталитетов между регионами и столицей, а также извечную проблему поколений.