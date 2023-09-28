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10:22 (мск), источник: Известия

Сериал «Плакса» про буллинг с дочерью солиста «Руки вверх» вышел в Сети

Многосерийная драма «Плакса» выходит 28 сентября на Wink. Зрителям будет доступно два эпизода из восьми — далее серии будут выходить раз в неделю, по четвергам. В центре сюжета — восьмиклассница Маша Терехова, чья семья в условиях западных санкций потеряла свое состояние и вынуждена «перезимовать» в провинциальном Новоморске.

Источник: Известия

Ведущая роль досталась дочери Сергея Жукова — Нике. Также роли в сериале исполнили Агата Муцениеце, Ирина Розанова, Роман Маякин, Елена Захарова, Татьяна Орлова, Никита Тарасов. Поскольку «Плакса» — это драма о подростках, актерский состав собрал вокруг себя и молодежь: Алексея Оженена, Диану Еканаеву, Адама Кураева, Даниила Муравьева-Изотова, Софью Николаеву. Одну из главных ролей исполнил певец Ваня Дмитриенко.

«Задача была в том, чтобы всеми возможными средствами заявить и столкнуть между собой два субъективных мира героини. В “реальном” мире Маша пасует перед хамством и подлостью одноклассников, тяжело переносит проблемы родителей, не верит в свои силы и не может за себя постоять. Мир музыки, напротив, остановится местом, где уютно и безопасно, где тебя уважают и любят», — рассказал «Известиям» режиссер сериала Андрей Силкин.

Большая часть музыкального сопровождения сериала была написана композиторами команды «Руки вверх продакшн», а сам Жуков выступил генеральным продюсером «Плаксы». Ряд песен был написан специально для сериала, иногда в эпизоде звучат сразу несколько свежих потенциальных хитов. Так, в шоу прозвучат новые песни Дмитриенко, написанные специально для «Плаксы», — сольные «Дыши» и «Мелом», а также фит с Никой Жуковой «Хочешь, я дам тебе весь мир». Сама Ника тоже исполнит свои новые треки по ходу развития сюжета: «Девочка-плакса», «Тону», «Вот быстрей бы взрослой стать», «Летала и падала», «Ромео и Джульетта», «Человек сломался» и «На душе шрамы».

Драма «Плакса» — не только про буллинг в школе. Проект затрагивает много остросоциальных тем, включая существование в новых геополитических условиях, вопрос инклюзивности, пропасть менталитетов между регионами и столицей, а также извечную проблему поколений.

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