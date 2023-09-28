11:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости 28 сентября
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Глава Нагорного Карабаха подписал указ о прекращении существования республики
Непризнанная республика прекратит существование до 1 января 2024 года.
Трюдо принес извинения за чествование нациста в парламенте Канады
По его словам, это было надругательством над памятью жертв холокоста и других пострадавших от нацизма во время Второй мировой войны.
Экс-госминистр НКР Варданян арестован по обвинению в финансировании терроризма
Бывшему госминистру Нагорно-Карабахской республики Рубену Варданяну предъявлено обвинение по ряду статей уголовного кодекса Азербайджана.
Доходы добровольцев СВО освободят от уплаты НДФЛ
Госдума уже в октябре может принять законопроект депутатов и сенаторов от «Единой России» «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ».
«Интер Майами» без Месси проиграл в финале Кубка США
Решающий матч проходил в Форт-Лодердейле на домашнем арене команды Дэвида Бекхэма.