ВКС России получили новые истребители пятого поколения Су-57

Российским военным также были переданы новые серийные истребителей поколения 4++ Су-35С. Отмечается, что самолеты прошли полный цикл испытаний и были протестированы летчиками Минобороны.
Генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь уточнил, что остальные истребители пятого поколения Су-57 находятся в цехе окончательной сборки и проходят отработку на летно-испытательной станции. Они поступят в российскую армию до конца 2023 г. По его словам, переданная партия Су-35С стала третьей в этом году. Слюсарь добавил, что в производстве «в высокой степени готовности» находятся следующие самолеты.
В июне гендиректор ОАК обещал увеличить объемы поставок ВКС РФ истребителей Су-57. В августе президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым также призвал нарастить долю производства новейшего вооружения и отметил, что истребители Су-57 и Су-35 «великолепно зарекомендовали себя».