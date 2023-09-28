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11:45 (мск), источник: Ведомости

ВКС России получили новые истребители пятого поколения Су-57

Воздушно-космические силы (ВКС) России получили от Комсомольского-на-Амуре авиационного завода им. Ю. А. Гагарина (входит в ОАК) новую партию серийных самолетов пятого поколения Су-57. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга России.

Источник: РИА "Новости"

Российским военным также были переданы новые серийные истребителей поколения 4++ Су-35С. Отмечается, что самолеты прошли полный цикл испытаний и были протестированы летчиками Минобороны.

Поставки идут в рамках выполнения ГОЗ, и до конца 2023 года российские войска получат самолеты следующей очереди.

Денис Мантуров
глава Минпромторга РФ

Генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь уточнил, что остальные истребители пятого поколения Су-57 находятся в цехе окончательной сборки и проходят отработку на летно-испытательной станции. Они поступят в российскую армию до конца 2023 г. По его словам, переданная партия Су-35С стала третьей в этом году. Слюсарь добавил, что в производстве «в высокой степени готовности» находятся следующие самолеты.

В июне гендиректор ОАК обещал увеличить объемы поставок ВКС РФ истребителей Су-57. В августе президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым также призвал нарастить долю производства новейшего вооружения и отметил, что истребители Су-57 и Су-35 «великолепно зарекомендовали себя».

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