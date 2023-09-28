Названы самые неожиданные вещи, которые сдавали в ломбард

С тех пор подобные заведения перестали быть редкостью, а захаживать в них стали не только люди голубых кровей. В честь необычной даты мы собрали топ самых неожиданных предметов, найденных в ломбарде.
1. Первая латиноамериканская Нобелевская премия мира
Карлос Сааведра Ламас из Аргентины стал первым латиноамериканцем, получившим Нобелевскую премию мира. Он был награжден в 1936 году за свою роль в установлении мира между Парагваем и Боливией и прекращении войны в Чако. Медаль, несомненно, занимала почетное место в доме Ламы при его жизни, но после его смерти «канула во тьму». Годы спустя она появилась в южноамериканском ломбарде. Владелец магазина купил медаль за ее стоимость в золотых слитках (медаль весом 23 карата весит 222,4 грамма и стоила на тот момент более 9 тысяч долларов или почти 900 тысяч рублей), но знал, что из-за своей исторической ценности она стоит больше, и спас ее от переплавки.
2. Хьюмидор Джона Ф. Кеннеди из Овального кабинета
В день инаугурации Джона Ф. Кеннеди американский актер и комик Милтон Берл поручил Альфреду Данхиллу изготовить для президента уникальную шкатулку для сигар из орехового дерева с небольшой табличкой с надписью: «Джону Кеннеди крепкого здоровья — хорошего курения. Милтон Берл, 1/20/61». В то время коробка стоила Берлу от 800 до 1000 долларов (77−97 тысяч рублей), что сегодня равно почти 8 тысячам долларов (более 700 тысяч рублей). Хьюмидор хранился на столе Кеннеди в Овальном кабинете во время его пребывания на посту президента, а после его смерти каким-то образом оказался в руках частного коллекционера. Коробочка была продана ломбарду в Лас-Вегасе за 60 тысяч долларов (5,8 миллиона рублей), а в последний раз его для своей частной коллекции выкупила редакция журнала Cigar Aficionado. Она была продана на аукционе Sotheby’s в 1996 году за 575 тысяч долларов (55,8 миллиона рублей).
3. Украденный из музея противогаз времен Первой мировой войны
В течение почти столетия кураторы Государственного музея Вайоминга искали немецкий противогаз времен Первой мировой войны, первоначально принадлежавший сержанту армии США — Роберту О. Пенневеллу. Защитное средство пропало почти сразу же после того, как было добавлено в коллекцию вместе с несколькими другими предметами в 1920-х годах. С помощью интернета чиновникам наконец удалось отследить украденный предмет, когда владелец ломбарда из Рапид-Сити (Южная Дакота) выставил его на продажу на eBay. Крис Джонсон, владелец магазина, оценил его в 300 долларов (29 тысяч рублей). Узнав историю предмета, он сказал, что расстроился, но был рад пожертвовать противогаз музею, добавив, что нельзя устанавливать цену за исторический объект.
4. Премия «Грэмми» легенды регги Питера Тоша
С 1963 по 1974 годы Тош был одним из основных участников регги-коллектива The Wailers. В конце концов он начал сольную карьеру, а его трек 1976 года «Legalize It» известен до сих пор. Музыкант посмертно получил премию «Грэмми» в 1988 году за лучшую песню, прозвучавшую в альбоме No Nuclear War. В 2016 году статуэтку Тоша нашли в витрине бостонского ломбарда. Бесценный кусочек музыкальной истории, очевидно, был предоставлен в качестве залога под кредит одним из членов семьи регги-легенды. Национальная академия звукозаписывающих искусств и наук запрещает продажу премии «Грэмми», поэтому владелец ломбарда надеется, что увеличение продаж вещей от любопытных фанатов, делающих селфи с наградой, компенсирует любые потенциальные потери от ее получения.
5. Украденное полотно одного из величайших художников Америки
В 2015 году в Беверли-Хиллз полицейские обнаружили в элитном ломбарде четыре украденные картины, написанные Н. К. Уайетом — одним из величайших американских иллюстраторов и художников. Их стоимость оценивается в 1 и 2 миллиона долларов соответственно (97 и 194 миллиона рублей). Дело в том, что в 2013 году из частной коллекции произведений искусства бизнесмена из Портленда было украдено шесть картин Уайета. Из-за ценности и важности произведений кража была признана «самой значительной кражей в истории штата Мэн», и ФБР в том числе занималось их поисками. Картины находились в элитном ломбарде Dina Collection и были сразу же возвращены владельцу.
6. Ископаемый клык шерстистого мамонта
Большинство людей, которые приходят в ломбард, чтобы взять краткосрочный кредит под залог, приносят с собой золото, ювелирные изделия, электронику, музыкальные инструменты или огнестрельное оружие. Но покупатель, который в 1996 году зашел в ломбард Натана Сигала в Вирджинии, чтобы взять взаймы 600 долларов (58 тысяч рублей), принес в качестве залога нечто гораздо более редкое — окаменелый зуб шерстистого мамонта, возраст которого мог составлять десятки или даже сотни тысяч лет. Покупатель так и не вернулся за зубом, а Сигал решил оставить уникальный товар себе.
7. Колокол корабля Голландской Ост-Индской компании
На протяжении более 200 лет Vereenigde Oost-Indische Compagnie (Голландская Ост-Индская компания) была бесспорным монополистом морской торговли. Между 1602 и 1799 годами она отправила в Азию около 5000 кораблей. Не все судна вернулись, но те, которым это удалось, привезли с собой более 2,5 миллиона тонн различных азиатских товаров. Артефакты из этих затерянных путешествий редко можно найти в хорошем состоянии из-за агрессивной природы морской воды, поэтому владельцы ломбардов в Неваде были удивлены состоянием колокола судна Голландской Ост-Индской компании 1602 года, который был доставлен в магазин. После анализа эксперта он был признан подлинным, а его стоимость составляла более 15 тысяч долларов (1,5 миллиона рублей).
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