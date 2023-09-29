12:26 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ирландский университет открыл курс для инфлюэнсеров
Подать заявку на обучение можно до ноября.
Юго-Восточный технологический университет в Карлоу (SETU) открыл набор на курс по программе «Бакалавр гуманитарных наук по созданию контента и социальным сетям». За три года обучения студенты получат степень бакалавра гуманитарных наук.
«Ваши родные и друзья жалуются на то, что вы постоянно сидите в телефоне? Что ж, теперь у вас есть шанс использовать все это время, проведенное за экраном, с пользой, доказав, что вы можете сделать успешную и увлекательную карьеру, используя свои цифровые устройства для общения с миллионами людей по всему миру», — говорится на сайте вуза.
Ученикам покажут, как редактировать видео и аудио, писать креативные тексты, обучат азам PR, SMM, маркетинга, культурологии и бизнес-навыкам. Подать заявку на обучение можно до ноября, первый поток учащихся ожидается уже в сентябре 2024-го. В вузе утверждают, что по окончании программы выпускник сможет «начать активную работу в СМИ в мире бизнеса, проведения кампаний, продаж и влияния».
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Олеся Маевская