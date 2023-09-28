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18:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Шотландии сдается в аренду «Болото Шрека»

Единственное ограничение для съемщиков — наличие детей младше 5 лет.

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Как пишет UPI, сервис бронирования жилья Airbnb предлагает бесплатное пребывание на выходных в «Болоте Шрека». Это шотландский домик, спроектированный по образцу жилища огра из известной франшизы.

Пребывание на 27—29 октября, организованное арендодателем Donkey (Осел), можно забронировать для трех человек, начиная с 13 октября. Airbnb заявила, что любой желающий может арендовать дом в порядке электронной очереди — никакой конкурсной основы не предполагается.

Пребывание совершенно бесплатное. Компания назвала это «данью бесценному прибежищу, которое болото Шрека предоставило сказочным существам всех видов».

В доме можно найти огромную мебель, свечи из ушной серы, а на улице ждут удобства в виде легендарного деревянного туалета.
Во время загрузки произошла ошибка.

В прошлом году фургон из киноадаптации «Скуби-Ду» выставляли для бронирования. Машина располагалась на побережье Малибу, а арендаторов приветствовал актер Мэттью Лиллард, сыгравший Шэгги Роджерса.

Олеся Маевская

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