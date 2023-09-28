18:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Шотландии сдается в аренду «Болото Шрека»
Единственное ограничение для съемщиков — наличие детей младше 5 лет.
Как пишет UPI, сервис бронирования жилья Airbnb предлагает бесплатное пребывание на выходных в «Болоте Шрека». Это шотландский домик, спроектированный по образцу жилища огра из известной франшизы.
Пребывание на
Пребывание совершенно бесплатное. Компания назвала это «данью бесценному прибежищу, которое болото Шрека предоставило сказочным существам всех видов».
В прошлом году фургон из киноадаптации «Скуби-Ду» выставляли для бронирования. Машина располагалась на побережье Малибу, а арендаторов приветствовал актер Мэттью Лиллард, сыгравший Шэгги Роджерса.
Олеся Маевская