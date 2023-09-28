18:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: какие районы Нью-Йорка тонут, а какие поднимаются
Больше всего страдают бывшие свалки, почва, использованная для сельскохозяйственных работ, и места раскопок.
Новое исследование, опубликованное в журнале Science Advances группой исследователей из Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии и Университета Рутгерса в Нью-Джерси указывает на то, что районы Нью-Йорка по-разному деформируются. Команда проанализировала вертикальное движение земли по всей территории мегаполиса с 2016 по 2023 год, используя метод дистанционного зондирования.
Большая часть наблюдаемого ими движения произошла в районах, где были проведены сельскохозяйственные работы и устроены свалки — земля на этих местах более рыхлая и легко деформируется. Часть движения также вызвана естественными процессами. Так, около 24 тысяч лет назад огромный ледяной покров распространился по большей части Новой Англии, а ледяная стена высотой более мили покрыла то, что сегодня является Олбани в северной части штата Нью-Йорк.
Мантия Земли, напоминающая изогнутый матрас, с тех пор медленно перестраивается. Нью-Йорк, расположенный на земле, поднятой сразу за краем ледникового покрова, в данный момент опускается вниз. Ученые обнаружили, что в среднем площадь мегаполиса оседает примерно на 1,6 миллиметра в год. Изменяющийся климат Земли поднимает уровень океанов выше по всему миру, что приводит к более частым неприятным наводнениям и усугубляет разрушительные штормовые нагоны.
Команда исследователей выявила две заметные горячие точки «проседания» в Квинсе — взлетно-посадочная полоса 13/31 в аэропорту Ла-Гуардия, которая оседает со скоростью около 3,7 миллиметра в год, и стадион Артура Эша, который опускается со скоростью около 4,6 миллиметра в год. Еще несколько точек были выявлены в южной части Губернаторского острова, построенной на 3,5 миллиона кубических метров камней и грязи, образовавшихся в результате раскопок метро в начале 20-го века, а также участки возле океана на Бруклинском Кони-Айленде и в Арверне у Море в Квинсе.
Аналогичные уровни оседания наблюдались под шоссе 440 и межштатной автомагистралью 78 в пригороде Нью-Джерси, которые пересекают исторические места засыпки, а также на острове Райкерс, который расширился до своих нынешних размеров за счет захоронения мусора. Авторы работы отмечают, что отслеживание местных изменений высоты и относительного уровня моря — важнейшие данные для картографирования и планирования наводнений.
Недавнее исследование показало, что Нью-Йорк может утонуть под тяжестью небоскребов. Согласно результатам геологического моделирования, город опускается со скоростью 1−2 миллиметра в год.
Олеся Маевская