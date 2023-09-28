16:57 (мск), источник: Аргументы и факты
А дома — лучше? Эксперты рассказали, кому выгодна удаленная работа
Если удаленная работа — отличная идея, почему не все этим занимаются?
Уже набили оскомину фотографии из интернета, где под пальмой сидит счастливый сотрудник с ноутбуком, а где-то там, далеко, не менее счастливый работодатель. Насколько выгодна удаленная работа, aif.ru разбирался с экспертами.
Несмотря на большую популярность удаленной работы сегодня, этот режим возник еще во времена Советского Союза, объясняет профессор кафедры управления персоналом и психологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. «Например, научные работники могли не приходить в офис, график работы ими определялся самостоятельно. И, зачастую, ученый мог перерабатывать положенные 8 часов. Он мог заниматься научно-изыскательной деятельностью и ночью. Естественно, это плохо сказывается на общем физическом состоянии человека. Удаленная работа часто связана с несоблюдением режима труда и отдыха. Режим удаленной занятости выпадает из общего контроля, и это приводит к тому, что человек может перерабатывать. А переработка, конечно, не оплачивается работодателем», — рассказывает эксперт.
Также не стоит путать удалённую работу и фриланс. Это не одно и то же. Удаленный формат работы подразумевает тот же объем работы за ту же зарплату, которую сотрудник выполнил бы в офисе — но выполняет дома.
Именно во времена пандемии начался бум удаленной работы. И тогда он был оправдан. Но «опасные времена» закончились, а работники не спешат возвращаться в офис. Хорошо это или плохо — нет однозначного ответа, в этом вопросе необходима гибкость, считает главный научный сотрудник, заведующий сектором Института экономики РАН, директор Научного центра экономики труда РЭУ им. Плеханова Вячеслав Бобков. «Пандемия подтолкнула к тому, что внесены изменения в Трудовой кодекс РФ. Законодательно этот вопрос решен. Но на практике он не работает. Работодатель очень тяжело идет на закрепление дистанционного режима в трудовом договоре с сотрудником. Главный результат любой работы — это качественный продукт. Но кадровики — люди консервативные, они еще не пришли к тому, что мир перестраивается на удаленный формат работы в нематериальном производстве. Практика сильно отстает от законодательства. Но должно пройти время, чтобы наступил баланс», — уверен Бобков.
Тем не менее, удаленный формат работы может быть выгоден как сотруднику, так и работодателю, считают эксперты. Главное — правильно организовать условия труда. «Для работодателя дистанционная занятость даже выгоднее, она позволяет оптимизировать многие затраты: аренда помещения, оплата коммунальных платежей
Удаленный график работы не позволяет сотруднику выйти на пиковую нагрузку, говорит Сафонов. «Нужно быть очень систематизированным человеком и не иметь отвлекающих факторов дома в виде детей и домашних обязанностей. Преимущество удаленной занятости только одно: человек не тратит время на дорогу на работу. Но, как правило, это время всё равно заложено в его рабочий график в домашних условиях», — поясняет эксперт.
Какой формат работы предпочтительнее — зависит от содержания самой работы, говорит Вячеслав Бобков. «Иными словами, если это материальное производство, то, как правило, ни техника, ни технологии не позволяют осуществлять эту деятельность удаленно. Есть и другая история. Например, труд журналиста, научного сотрудника, частично труд преподавателя допускают дистанционную занятость. Сегодня всё больше занятость перемещается в сферу нематериального производства, поэтому, естественно, будут развиваться технологии, которые позволяют реализовать удаленный формат работы», — объясняет он.
Удаленный режим работы оправдан в рамках проектной работы, но, с точки зрения здоровья человека, всё, что аритмично — это плохо, уверен профессор Сафонов. «Сон не вовремя, обед не вовремя — это выбивает человека из колеи. Кстати, замечено, что если человек какое-то время максимально вкладывается в проект, не спит ночами, работает на износ — то после его завершения долгое время не может прийти в себя. Именно рациональное чередование труда и отдыха позволяет полностью восстанавливать свои силы», — объясняет эксперт.
Важную роль играют и условия дистанционного труда, добавляет главный научный сотрудник Бобков. «Как правило, выбирая удаленный формат работы, сотрудник за свой счет приобретает необходимую ему материальную базу: интернет, компьютер и другие устройства. Формально законодательство обязывает работодателя предоставить сотруднику всё необходимое, но на практике это не работает. Также стоит разграничивать удаленную работу в пределах города и удаленную работу в пределах села, где слабый интернет не позволяет в принципе работать удаленно», — утверждает эксперт.
Так что же такое «удаленная работа»? Рай или кабала? «Не рай, конечно же, однако и не кабала», — отмечает профессор МГУ имени М. В. Ломоносова Расул Мусаев. Тем не менее, профессор признает, что дистанционный формат обучения принес много проблем и студентам. «Качество образования по дистанту значительно ниже, поскольку живое общение со студентами и своими коллегами-преподавателями ничем не заменить. Это можно видеть по малому количеству высоких оценок студентов в период пандемии, по низкому участию в научных конференциях и незначительной публикационный активности в период пандемии профессоров и преподавателей», — констатирует профессор Мусаев.