18:36 (мск), источник: Новости Mail.ru
Как создать хорошее первое впечатление во время видеозвонка
Влияет задний фон и ваши эмоции.
Исследование, проведенное учеными Даремского университета (Великобритания) и опубликованное в журнале PLOS ONE показало, как произвести наилучшее впечатление во время разговора по видеосвязи. В последние годы значительно увеличилось количество видеоконференций — люди не только проводят онлайн-летучки и собеседуются с отделом кадров, но и проводят свидания и участвуют в судебных разбирательствах.
Авторы научной статьи бросили свои силы на изучение заднего фона, который, как оказалось, влияет на общее впечатление не меньше, чем выражение лица собеседника во время разговора. 167 взрослым добровольцам предложили просмотреть неподвижные изображения, которые были сняты во время видеоконференции.
На каждом из них было лицо мужчины или женщины (улыбающееся или с нейтральным выражением лица) на фоне жилого помещения, размытого жилого помещения, комнатных растений, книжного шкафа, глухой стены или изображения моржа на айсберге. Участники эксперимента должны были сказать, насколько компетентным и заслуживающим доверия они считают каждого изображенного на снимке человека.
Подавляющее большинство добровольцев посчитала такими людей, на фоне которых были книги или растения. Наименьший кредит доверия получили те, на заднем фоне которых красовался заблюренный или не размытый домашний интерьер. Также участники эксперимента нашли более дружелюбными и компетентными улыбающихся людей.
Необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить эти выводы и изучить, применимы ли они к культурным контекстам — например, в базе данных изображений, использованной в исследовании, в основном фигурировали белые люди. Тем не менее, авторы предполагают, что полученные данные уже сейчас могут помочь кому-то найти работу мечты или провести приятную и продуктивную беседу по видеосвязи.
Недавно мы назвали 10 золотых правил собеседования, которые сделают встречу с hr-менеджером максимально продуктивной.
Олеся Маевская