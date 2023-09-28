18:18 (мск), источник: Новости Mail.ru
Психиатр предложил способ сохранять спокойствие в плохие дни
Считайте свои неудачи.
Дэниел Амен, доктор медицины, нейробиолог, нейропсихиатр, руководитель известных во всем мире своей сети клиник, обладатель нескольких наград за книги и исследования и постоянный автор журнала Men’s Health поделился своим трюком, позволяющим сохранять спокойствие, когда что-то идет не так. Daily Mail пишет, что он называет это «правило 12».
Суть в том, что если весь день вас преследуют неудачи, нужно их считать. Амен позволяет себе расстроиться или разгневаться только в случае, если их количество перевалит за 12. Он говорит, что учит этому трюку всех своих пациентов, а метод позволяет спокойнее переносить жизненные трудности и оставаться психологически здоровыми даже в тяжелые времена.
Эта идея пришла ему в голову во время двухнедельных европейских каникул, куда он отправился со своей семьей, чтобы отпраздновать день рождения своей жены. В отпуске многое пошло не так, и врач решил, что даст волю эмоциям на глазах у близких только в том случае, если количество неудачных событий дойдет до 13.
Амен отметил, что ведет на своем телефоне список возникающих проблем, чтобы отслеживать и фиксировать их. Более 2,3 миллионов онлайн-подписчиков доктора в соцсетях высоко оценили этот совет и заявили, что сами начнут пытаться использовать его в жизни. Многие оставили комментарии о положительном влиянии методики врача.
Недавно психологи сказали, что снимает стресс и тревогу не хуже медитации. Эффект от этого хобби был доказан в серии экспериментов.
Олеся Маевская