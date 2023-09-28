18:26 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 28 сентября
Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.
Набиуллина призвала правительство готовиться к любым сценариям развития экономики
На пленарной сессии Московского финансового форума оптимисты поспорили с пессимистами по поводу адекватности прогноза социально-экономического развития на 2024 год.
Генсек НАТО предположил, к чему приведет капитуляция Украины
Йенс Столтенберг заявил, что мир «любой ценой» на Украине неприемлем.
ВКС России получили новые истребители пятого поколения Су-57
Самолеты прошли полный цикл испытаний и были протестированы летчиками Минобороны.
Госдума приняла закон о штрафах за навязывание допуслуг
Штраф за подобные правонарушения для должностных лиц может составить от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 20 тыс. до 40 тыс. руб.
Умер сыгравший профессора Дамблдора актер Майкл Гэмбон
Майкл Гэмбон, известный по роли Альбуса Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере, скончался в возрасте 82 лет.