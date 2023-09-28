Глава Минздрава заявил о подъеме заболеваемости COVID-19 в России

Специалисты наблюдают в России определенный подъем заболеваемости COVID, но число госпитализаций при этом остается небольшим. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на телеканале «Россия-1».
При этом министр подчеркнул, что люди из групп риска должны помнить о том, что могут быть осложнения. «И, конечно же, ряд респираторных вирусов циркулирует. Но сегодня самый лучший период вовремя пройти вакцинацию к новому сезону подъема гриппа. Поэтому мы отслеживаем ситуацию», — добавил он.
Заболеваемость COVID в России выросла с наступлением осени. Так, с 4 по 10 сентября число пациентов с коронавирусом увеличилось на 50% по сравнению с предыдущей неделей — до 7688 человек, за неделю с 11 по 17 сентября в стране зафиксировали около 11,5 тыс. случаев COVID, а за неделю с 18 по 24 сентября — 14 тыс.
Роспотребнадзор называл рост заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID в осенний период прогнозируемым и ожидаемым из-за холодной погоды и увеличения контактов людей после летних отпусков. В ведомстве при этом не исключали введения ограничительных мер на локальном уровне.
20 сентября в Роспотребнадзоре предупредили о распространении в мире нового штамма COVID — BA.2.86 «пирола», который является более заразным, чем предыдущие варианты. «Пирола», по данным ведомства, имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами «омикрона». В России существуют тесты для его выявления, а также препараты для эффективного лечения, добавили в пресс-службе.