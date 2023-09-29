Премьера «Гардемарины 1787, Мир» открыла для зрителей киноцентр Мосфильма

Во-первых, глава киностудии Карен Шахназаров — однокурсник Светланы Сергеевны. Во-вторых, здесь прошла вся творческая жизнь режиссера.
«Впервые я вошла на Мосфильм в 1954 году. Я знаю эту студию и все ее эпохи. Сначала здесь работали кинематографисты, вернувшиеся с войны. Потом началось строительство новых павильонов. Мы снимали в них, и в вишневом саду, что рядом. А в мосфильмовских прудах мы топили гардемаринов. Потом в кино был застой», — сказала Светлана Дружинина первым зрителям, приветствовавших её продолжительными овациями.
Как говорит режиссер, он (застой. — Ред.) выпал на съемки, продолжения «Гардемарины, вперёд!» — «Тайн дворцовых переворотов». По Мосфильму бегали крысы.
«Когда на студию пришел Карен Шахназаров, наступил расцвет, который мы все наблюдаем. А сейчас на Мосфильме есть свой киноцентр. И я благодарна Карену, за то, что он предоставил нам возможность первыми показать свое кино здесь», — сказала Светлана Дружинина.
Среди гостей премьеры были: лидер партии Справедливая Россия Сергей Миронов, глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова, оператор Анатолий Мукосей, телеведущая Елена Малышева, пианист Юрий Розум, тренер по фигурному катанию Елена Чайковская, диктор Центрального телевидегия Анна Шатилова, актеры — Юрий Беляев, Татьяна Абрамов, Екатерина и Александр Стриженовы, Анастасия Макеева, Всеволод Шиловский, Олег Масленников-Войтов, Ольга Машная и многие другие.
В широкий прокат картина «Гардемарины 1787. Мир» выйдет 5 октября. Дистрибьютор — компании «НМГ Кинопрокат» и «Медиа-Телеком».