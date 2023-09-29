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06:00 (мск), источник: Известия

Туристы назвали безопасный способ вернуться из Европы на автомобиле

Российские путешественники поделились с «Известиями» опытом возвращения из стран Евросоюза (ЕС) на личных авто. Большинство туристов для собственного спокойствия выбирают путь в РФ через Болгарию, Турцию и Грузию, даже если приходится двигаться в объезд. Хотя формально можно вернуться в Россию и через Прибалтику — путь закрыт только в направлении из России в Прибалтику.

Источник: РИА "Новости"

«Ехали из Литвы на машине с нарушением таможенного режима. Решили не испытывать судьбу и на границы Прибалтики с Россией не поехали», — рассказал путешественник Владимир «Известиям».

Таким путем ему пришлось преодолеть лишних 5 тыс. км. Несмотря на то, что пограничных пунктов внутри Еврозоны нет, на выезде из стран есть «карманы», где дежурят полицейские и таможня, отметил он.

«Самой волнительной была “граница” Польша — Словакия. Мне повезло, потому что люди в форме остановили и проверяли другое авто. Я проскочил мимо на скорости 90 км/ч. Но заметил, что российские номера вызвали у них неподдельный интерес, они буквально были готовы всё бросить и бежать за мной», — поделился опытом турист.

Зато на границе Евросоюза с Турцией, в Болгарии, у него спросили только паспорт, документы на машину и зеленую карту — международную страховку автогражданской ответственности.

«Смотрят штрафы, в частности, за платные дороги. А в остальном всё как обычно, никого ничего особо не интересует. Досмотр личных вещей для галочки. Выезжаешь? Ну и едь себе», — рассказал Владимир.

По его словам, строже всего к машинам с российскими номерами сейчас относятся в Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве и Польше — государствах, с которыми у России или Белоруссии есть сухопутная граница.

В начале сентября Еврокомиссия сообщила о запрете въезда на территорию ЕС автомобилей с российской регистрацией. В Брюсселе сослались на приложение к статье санкционного регламента, в котором перечисляются товары, которые нельзя ввозить в Евросоюз. В их числе автомобили «с общим числом мест менее 10», одежда и товары личной гигиены.

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