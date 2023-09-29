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09:27 (мск), источник: Известия

Бизнес обяжут обеспечивать жильем рабочих-мигрантов

Работодателей, нанимающих трудовых мигрантов, обяжут обеспечить их жильем на время действия трудового договора. За нарушение правил введут штраф до 500 тыс. или будут приостанавливать деятельность организации на срок до 90 суток. Такой законопроект внесут в осеннюю сессию в Госдуму депутаты комитета по строительству и ЖКХ.

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас нередко трудовых мигрантов заселяют в не подходящие для нормальной жизни вагончики десятками, не регистрируют и не контролируют», — сказал «Известиям» один из разработчиков документа член комитета Сергей Колунов.

Регулярно происходят беспорядки, виновников которых порой установить просто невозможно, подчеркнул он.

Согласно законопроекту, за мигрантов будут отвечать их работодатели — они или будут контролировать приглашенных работников, или будут платить рублем и собственной репутацией, сказал депутат. Также он добавил, что работодатель получит право решать, как платить за жилье — за свой счет или вычитать из зарплаты мигрантов.

Мера позволит решить проблему так называемых резиновых квартир, считает аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук. Нередко в съемных квартирах мигранты живут десятками: в комнатах устанавливаются двух-трехъярусные кровати, превращая жилплощадь, по сути, в хостел.

«От этого страдают соседи, а нарушение правил регистрационного учета сложнодоказуемо, поскольку состав проживающих мигрантов постоянно меняется. Нужно защитить людей от внезапного соседства с такими бригадами», — подчеркнул он.

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