Бизнес обяжут обеспечивать жильем рабочих-мигрантов

«Сейчас нередко трудовых мигрантов заселяют в не подходящие для нормальной жизни вагончики десятками, не регистрируют и не контролируют», — сказал «Известиям» один из разработчиков документа член комитета Сергей Колунов.
Регулярно происходят беспорядки, виновников которых порой установить просто невозможно, подчеркнул он.
Согласно законопроекту, за мигрантов будут отвечать их работодатели — они или будут контролировать приглашенных работников, или будут платить рублем и собственной репутацией, сказал депутат. Также он добавил, что работодатель получит право решать, как платить за жилье — за свой счет или вычитать из зарплаты мигрантов.
Мера позволит решить проблему так называемых резиновых квартир, считает аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук. Нередко в съемных квартирах мигранты живут десятками: в комнатах устанавливаются двух-трехъярусные кровати, превращая жилплощадь, по сути, в хостел.
«От этого страдают соседи, а нарушение правил регистрационного учета сложнодоказуемо, поскольку состав проживающих мигрантов постоянно меняется. Нужно защитить людей от внезапного соседства с такими бригадами», — подчеркнул он.